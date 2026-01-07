CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

CHP’li belediyelerdeki lüks ve şatafat tutkusu bir kez daha gözler önüne serildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun, seçimi kazandıktan sadece bir ay sonra yaşadığı akıl almaz zenginleşme, kamuoyunda infiale yol açtı.

SEÇİMDEN BİR AY SONRA 50 MİLYONLUK VİLLA! Gazeteci Mehmet Mert’in açıklamalarına göre, aslen bir "kasap çırağı" olduğu belirtilen ve küçük bir dükkan işleten Balcıoğlu, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Silivri’nin en lüks sitelerinden birine taşındı. Değeri 40 ila 50 milyon TL arasında değişen bir villada oturmaya başlayan Balcıoğlu’nun bu serveti nasıl elde ettiği gizemini koruyor.

SAATİ 11 MİLYON, TERLİĞİ 60 BİN LİRA! İddialar sadece villayla da sınırlı değil. Balcıoğlu’nun kolundaki saatin piyasa değerinin 11 Milyon TL olduğu, eşinin ayağındaki terliğin ise 60 bin TL bandında seyrettiği ifade edildi. Bir kasap çırağının ve belediye meclis üyeliğinden gelen bir ismin bu kadar kısa sürede böylesine bir servete nasıl ulaştığı, CHP zihniyetindeki "halkçılık" maskesinin bir kez daha düştüğünü kanıtladı.

HER HAFTA SONU AVRUPA TURU! Halkın parasıyla mı yoksa karanlık ilişkilerle mi finanse edildiği bilinmeyen bu lüks yaşam, sınırları da aştı. Mehmet Mert, Balcıoğlu’nun her hafta sonu eşiyle birlikte Paris, Londra ve İsviçre gibi Avrupa’nın en pahalı şehirlerinde tatil yaptığını açıkladı.

"SİLİVRİ’YE PARA YAĞIYOR DA SADECE BALCIOĞLU’NA MI DÜŞÜYOR?" Mehmet Mert, videoda çarpıcı bir soru yönelterek, "Bizim bilmediğimiz bir işi mi var? Hani gökten Silivri’ye para yağıyor da herkesi atlayıp sadece Bora Balcıoğlu’nun hesabına mı geliyor?" diyerek bu ani zenginleşmeyi sorguladı.

Siyasette "dürüstlük" ve "halkçılık" edebiyatı yapan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı hakkında ortaya atılan bu iddialar sonrası, yargının ve ilgili makamların harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.