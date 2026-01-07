  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Netanyahu detayına dikkat İsrail’de kapkaranlık sır gibi ölüm

AK Partili Meclis Üyesi görüntülere isyan etti! Phuket’çi başkan çorbada, çöp dağları sokakta

Tevfik Diker’den kritik uyarı Türkiye büyük bir kırılmanın eşiğinde çözüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etrafında kenetlenmek

Suriye'de sıcak saatler! Çatışma başladı, 2 bölge kuşaltıldı

Rus donanması ABD güçlerine karşı sahaya indi Atlantik'te sıcak saatler

Cumadan çıkan cemaate 'Babamın hayrına' deyip 500 kilo domuz kavurma yedirmiş!

Suriye ordusundan net mesaj: 'Bundan sonra meşru hedefimizdir'!

Türkiye için en ufak bir gelecek vaat etmeyen partilerini bırakıp 'milletin partisi'ne geçtiler! 3 milletvekili daha AK Parti’ye katıldı

Alev Coşkun'dan iç cephe kurnazlığı: Önce hizaya geldi sonra Gezici Kavala’ya sarıldı

New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı olmuştu! Mamdani'nin el bastığı Kur'an-ı Kerim'de Osmanlı detayı
Gündem CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor
Gündem

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:

Millet geçim derdiyle boğuşurken CHP’li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun dudak uçuklatan lüks yaşamı deşifre oldu. Gazeteci Mehmet Mert’in gündeme getirdiği iddialar, "Bu değirmenin suyu nereden geliyor?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP’li belediyelerdeki lüks ve şatafat tutkusu bir kez daha gözler önüne serildi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’nun, seçimi kazandıktan sadece bir ay sonra yaşadığı akıl almaz zenginleşme, kamuoyunda infiale yol açtı.

 

SEÇİMDEN BİR AY SONRA 50 MİLYONLUK VİLLA! Gazeteci Mehmet Mert’in açıklamalarına göre, aslen bir "kasap çırağı" olduğu belirtilen ve küçük bir dükkan işleten Balcıoğlu, 31 Mart seçimlerinin hemen ardından Silivri’nin en lüks sitelerinden birine taşındı. Değeri 40 ila 50 milyon TL arasında değişen bir villada oturmaya başlayan Balcıoğlu’nun bu serveti nasıl elde ettiği gizemini koruyor.

 

SAATİ 11 MİLYON, TERLİĞİ 60 BİN LİRA! İddialar sadece villayla da sınırlı değil. Balcıoğlu’nun kolundaki saatin piyasa değerinin 11 Milyon TL olduğu, eşinin ayağındaki terliğin ise 60 bin TL bandında seyrettiği ifade edildi. Bir kasap çırağının ve belediye meclis üyeliğinden gelen bir ismin bu kadar kısa sürede böylesine bir servete nasıl ulaştığı, CHP zihniyetindeki "halkçılık" maskesinin bir kez daha düştüğünü kanıtladı.

 

HER HAFTA SONU AVRUPA TURU! Halkın parasıyla mı yoksa karanlık ilişkilerle mi finanse edildiği bilinmeyen bu lüks yaşam, sınırları da aştı. Mehmet Mert, Balcıoğlu’nun her hafta sonu eşiyle birlikte Paris, Londra ve İsviçre gibi Avrupa’nın en pahalı şehirlerinde tatil yaptığını açıkladı.

 

"SİLİVRİ’YE PARA YAĞIYOR DA SADECE BALCIOĞLU’NA MI DÜŞÜYOR?" Mehmet Mert, videoda çarpıcı bir soru yönelterek, "Bizim bilmediğimiz bir işi mi var? Hani gökten Silivri’ye para yağıyor da herkesi atlayıp sadece Bora Balcıoğlu’nun hesabına mı geliyor?" diyerek bu ani zenginleşmeyi sorguladı.

Siyasette "dürüstlük" ve "halkçılık" edebiyatı yapan CHP’nin Silivri Belediye Başkanı hakkında ortaya atılan bu iddialar sonrası, yargının ve ilgili makamların harekete geçip geçmeyeceği merak konusu.

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi
Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

Gündem

Yolsuzluk CHP'yi sarmış! Büyükerşen hakkında hapis istemi

CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!
CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

Siyaset

CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Bu artık Milli güvenlik meselesi

Chp ülkeyi talan ediyor düşmanca ülkeyi sömürüyor Ülkenin kaynakları yok oluyo şehirlerimiz chp elinde kaderine terk edilemez devlet artık müdahale etmeli.

Gökhan

CHP için ölüm de yok hesap vermek de yok.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23