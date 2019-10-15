CHP basına kapalı toplanıyor CHP TBMM grubu yarın ilk kez başına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerle TBMM'de görüşülecek yasa tasarılarının değerlendirmesi yapılacak.

Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr 4, 5 , 6 Ekim'de Abant'ta toplanan CHP, orada aldığı karar doğrultusunda ilk basına kapalı grup toplantını yarın gerçekleştirecek. CHP TBMM grubu, yarınki toplantıda meclisin gündeminde yer alan tekliflerle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirecek. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz toplantıda milletvekillerine Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir sunum yapacak. Bakan Akar'ın Akşener ve Kılıçdaroğlu ziyaretinde dikkat çeken harekat detayı! Operasyonların bitiş tarihi...

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