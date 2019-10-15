CHP basına kapalı toplanıyor
CHP TBMM grubu yarın ilk kez başına kapalı olarak toplanacak. Toplantıda Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmelerle TBMM'de görüşülecek yasa tasarılarının değerlendirmesi yapılacak.15 Ekim 2019 Salı 18:02
Taha Emre Özdemir Yeniakit.com.tr
4, 5 , 6 Ekim'de Abant'ta toplanan CHP, orada aldığı karar doğrultusunda ilk basına kapalı grup toplantını yarın gerçekleştirecek.
CHP TBMM grubu, yarınki toplantıda meclisin gündeminde yer alan tekliflerle Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeleri değerlendirecek.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz toplantıda milletvekillerine Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir sunum yapacak.
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