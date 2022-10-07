CHP bağlantılı hastanede bir skandal daha patladı

İstanbul'un Ataşehir ilçesindeki Bayındır Sağlık Grubu'na ait özel Bayındır Hastanesi'nde 79 yaşındaki Nermin Zeren’e yapılan eziyete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk videoda yüzüne para atılarak korkutulan yaşlı kadının, ikinci videoda ise açılan kilise müziği eşliğinde haç çıkarma işlemi yaptırıldığı, erkek hemşire tarafından “Getir işlediğin günahları al buradan at at” denilerek Zeren’le dalga geçildiği görüldü.

Öte yandan, kadın bir hemşire tarafından çekilen videonun sonunda ise çaresiz kadının sessiz bir şekilde “tamam” diyerek adeta “yeter” dediği anlar yürekleri sızlattı.

CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki

İstanbul'da infiale yol açan rezil görüntüler sonrası Özel Bayındır Hastanesi ile tüm detaylar mercek altına alındı. Söz konusu hastanenin CHP'nin hissedarı olduğu İş Bankası'nın iştiraki olduğu ortaya çıktı.

İş Bankası kuruluşu olan Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş, özel Bayındır Hastanesi'nin ana şirketi konumunda.

CHP, İş Bankası ve fondaş medya suskun!

Türkiye'yi ayağa kaldıran skandalla ilgili fondaş medyanın başını çeken Sözcü, Cumhuriyet ve Birgün sansür uygularken CHP ile İş Bankası kafasını toprağa gömdü.