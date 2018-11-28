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CHP Aziz Kocaoğlu'nun üstünü çizdi!

Gazeteci Candaş Tolga Işık, CHP'nin İzmir'de mevcut başkan Aziz Kocaoğlu'nun yerine kadın aday göstermek için harekete geçtiğini açıkladı.

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:29
CHP Aziz Kocaoğlu'nun üstünü çizdi!

Posta yazarı Candaş Tolga Işık, "Büyükşehirlerde 'ekonomi' belirleyici olacak" başlığıyla yayınlanan yazısında Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı.

"CHP İzmir büyükşehirde kadın aday göstermeye hazırlanıyor" iddiasını ileri süren Işık, sözlerine şöyle devam etti:

"Aynı CHP Anadolu'da çok önemli bir ilde de hem belediye başkanını hem de belediye meclis üyeliklerinin tamamı, kadınlardan oluşan bir aday listesiyle seçime girmeyi düşünüyor. Kaynak çok sağlam. "Genel başkan çok sıcak, Parti Meclisi de onaylarsa bu iş olur" dedi. Çok güzel hareket. Hadi inşallah."

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 11:29
  1. Candaş Tolga Işık
  2. CHP
  3. CHP İzmir adayı
  4. posta gazetesi

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