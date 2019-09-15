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CHP, Aylin Nazlıaka'yı affetti

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Parti Meclisi, 2016'da partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bağışlanmasına karar verdi

15 Eylül 2019 Pazar 17:58
CHP, Aylin Nazlıaka'yı affetti

ANKARA (AA) - CHP Parti Meclisi (PM), 2016'da partiden ihraç edilen eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bağışlanmasına karar verdi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Yaklaşık 6 saat süren toplantıda, 2016'da "partisinden bir milletvekilinin, TBMM'deki makam odasındaki Atatürk resmini indirdiği" iddialarını gündeme getirdiği için CHP'den ihraç edilen Nazlıaka'nın bağışlanma talebi de görüşüldü.

PM, daha önce iki kez bağışlanma talebi reddedilen Nazlıaka'nın affına karar verdi. Kararın, 22'ye karşı 29 oyla alındığı belirtildi. PM'nin Nazlıaka dışında 6 kişiyi daha affettiği kaydedildi.

Toplantıda, tüzük hükümleri uyarınca hazırlanmış "Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliği", "Üye Yazım Yönetmeliği", "İl ve İlçe Yönetim Kurullarının Çalışma ve Yazışma Yönetmeliği, Kongreler Yönetmeliği, "Milletvekili Aday Saptama Yönetmeliği", "Etik Kurul Yönetmeliği" ve "Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları Çalışma Yönetmeliği"nde yapılacak bazı değişiklikler de görüşüldü.

Buna göre, milletvekili adayları belirlenirken son kararı PM verecek ancak Merkez Yönetim Kurulu (MYK), tartışmalı bir ismin PM gündemine gelmemesi için aday adaylığı başvurularını reddedebilecek.

Aday saptamada, hangi seçim çevresinde, hangi yöntemin uygulanacağına il örgütünün de görüşü alınarak PM tarafından karar verilecek.

Milletvekilliği adaylığında bir kişi iki dönem üst üste merkez adayı gösterilemeyecek. Ancak bu kural, erken seçim durumunda esnetilebilecek. Ön seçim ya da aday yoklamasına katılanlar merkez adaylığı için başvuramayacak.

Merkez yoklaması yöntemiyle belirlenecek vekillerin oranı siyasi ittifak durumunda esneyebilecek.

- Yönetmeliğe "ittifak" düzenlemesi

Siyasi ittifak ihtiyacının ortaya çıkması ya da bir yıldan fazla olmamak kaydıyla son seçimin yapıldığı tarihi izleyen 1 Ekim günü başlayacak yasama yılı tamamlanmadan seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi halinde, Parti Meclisi "merkez yoklaması" yöntemiyle yüzde 15 oranına bağlı olmadan aday saptayabilecek.

Yönetmelikle, PM'nin olağanüstü toplantıya çağrılmasında aranan imza sayısı da artırıldı. PM, Genel Başkanın gerek görmesi ya da 13 üyenin gerekçe gösterip gündem belirleyerek yazılı istemde bulunmasından sonra en geç bir hafta içinde toplanmak üzere Genel Başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılacak.

"İttifak düzenlemesi"nin de yapıldığı yönetmeliğe göre, MYK, siyasi ve seçim ittifaklarıyla ilgili görüşmeleri yürütecek.

- Son şekli verilecek

Üyelik Yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre ise Genel Sekreterliğe bağlı üye yazım bürosu Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına verildi. Bu kapsamda üyelere ait bilgi ve kayıtların tutulması ile her türlü işlemler, tüzüğe uygun olarak Örgütten Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı bünyesindeki "Üye Yazım Bürosu" tarafından yapılacak.

Söz konusu yönetmelik maddelerinin itirazlar doğrultusunda yeniden gözden geçirileceği ve maddelere son şeklinin verileceği belirtildi.

Öte yandan, kurultay takviminin Eylül ayı sonu itibarıyla işlemeye başlayacağı kaydedildi.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 17:58
  1. af
  2. CHP Parti Meclisi
  3. eski Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka
  4. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
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