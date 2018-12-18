0553 313 94 23

CHP Aydın'daki adaylarını açıkladı

CHP, Aydın'da dört ilçe belediye başkan adayını açıkladı.

18 Aralık 2018 Salı 18:28
CHP Aydın'daki adaylarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın’da 4 ilçenin belediye başkan adayını açıkladı. Adaylığı açıklanan 3 ilçede CHP belediye başkanlığını yeni isimlerle devam etme kararı alırken, Didim’de ise Deniz Atabay ile ‘devam’ kararı alındı.

Efeler, Kuşadası, Söke ve Didim adayları

Cumhuriyet Halk Partisi, parti meclisi toplantısının ardından Aydın’daki merkez Efeler, Kuşadası, Söke ve Didim ilçelerinin belediye başkan adaylarını açıkladı. Kuşadası’nda mevcut başkan Özer Kayalı’nın yerine Ömer Günel ile, Efeler’de mevcut başkan Mesut Özakcan’ın yerine Fatih Atay ile, Söke’de mevcut başkan Süleyman Toyran’ın yerine Levent Tuncel ile seçime girme kararı alırken, Didim’de ise 2014 seçimlerinde Mümin Kamacı’nın son dakika oyununa rağmen Belediye Başkanı seçilen Deniz Atabay ile devam kararı aldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 18:28
  1. CHP
  2. chp aydın adayı kim 2019
  3. Aydın
  4. CHP Didim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP'nin kararı sonrası AK Parti harekete geçiyor
    1. CHP'nin kararı sonrası AK Parti..
    2. Lübnan mültecilere vatandaşlık..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay..
    4. CHP'nin açıklamasının ardından..
    5. Zorlama, haveslendir
    6. 2019 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda
    7. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    8. Domuz sürüsünden canını zor kurtardı
    9. Cenevre'deki Suriye konulu dışişleri..
    10. Sınırda hareketli anlar! Yola çıktılar
    11. Şırnak'ta ele geçirildi! Çok sayıda...
    12. Bakan Soylu, Libyalı mevkidaşı Başağa..
    13. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    14. CHP İstanbul Kadıköy belediye başkan..
    15. Memur Sen başkanına düzenlenen..
    16. ‘Koruyucu Sağlık Öğütleri’ne önem..
    17. Makinist bira içseydi, kaza olmazdı(!)
    18. Bilanço açıklandı! 1934 kişiye müebbet..
    19. Emzirirken bilmeniz gerekenler
    20. Galatasaray, Leipzig'le hazırlık maçı..
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken 'portakal' tweeti
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı uyarı: Toplum çatırdıyor, Nizamülmülk'ün gece orduları gerek bize...
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    Bakan Selçuk'tan EYT açıklaması!
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı
    CHP'nin İstanbul ve Ankara adayını canlı yayında açıkladı

    Günün Karikatürü

    18 Aralık 2018
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    "ABD'nin tehdidine rağmen Türkiye'nin yanındayız"
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...
    Bakan Akar: Kafanızda tabanca varken...