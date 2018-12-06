CHP Aydın ilçe belediye başkan adayları 2019 kim oldu?

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Artvin ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Aydın Yenipazar belediye başkan adayı, CHP Koçarlı belediye başkan adayı, Karacasu CHP belediye başkan adayı, CHP Sultanhisar belediye başkan adayı, CHP Karpuzlu belediye başkan adayı, CHP Çine belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Aydın ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu

CHP Aydın Yenipazar belediye başkan adayı Mehmet Yüsran Erden

Aydın Koçarlı belediye başkan adayı Mutlu Öztürk (Mevcut Başkan)

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi