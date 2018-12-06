CHP Artivin ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Artvin ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Artvin Arhavi belediye başkan adayı, CHP Kemalpaşa belediye başkan adayı, Borçka CHP belediye başkan adayı, CHP Yusufeli belediye başkan adayı, CHP Ardanuç belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Artvin ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

Artvin Arhavi ilçe belediye başkan adayı Vasfi Kurdoğlu

Artvin Kemalpaşa belediye başkan adayı Ergül Akçiçek (Mevcut Başkan)

Artvin Borçka belediye başkan adayı Ercan Orhan

Artvin Yusufeli belediye başkan adayı Barış Demirci

Artivin Ardanuç belediye başkan adayı Yıldırım Demir (Mevcut başkan)

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi