CHP Ardahan ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Ardahan ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı mı? CHP Çıldır belediye başkan adayı, CHP Damal belediye başkan adayı, Göle CHP belediye başkan adayı, CHP Hanak belediye başkan adayı, CHP Posof belediye başkan adayı, CHP Merkez belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Ardahan ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Ardahan Göle Köprülü belediye başkan adayı Engin Sarıkaya

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi