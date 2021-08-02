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Gündem CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile ilgili rezil iddia! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uyardı
Gündem

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile ilgili rezil iddia! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uyardı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın yangın bölgesinde kahkaha atarak güldüğüyle ilgili iddianın yer aldığı gazete küpürünü paylaşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "birlik ve beraberlik" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-08-02 13:45:00 - 2021-08-02 13:57:58
CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak ile ilgili rezil iddia! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank uyardı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, canı pahasına yangınla mücadele eden kahramanların yanında durulması gerektiğini belirterek, acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat verilmemesini istedi.

Bakan Varank, twitter hesabından, "Antalya'da yerel bir gazetecinin yazdıkları..." başlığıyla bir gazete küpürü paylaştı. Varank, paylaşımında, "Bir ve beraber olmamız gereken şu günlerde lütfen canı pahasına mücadele eden kahramanlarımızın yanında duralım. Acılardan siyaset devşirmeye çalışanlara fırsat vermeyelim." ifadesini kullandı.

CHP'li Çetin Osman Budak ile ilgili skandal iddia!

Bakan Varank'ın paylaştığı küpürde, "CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak'ın Manavgat Ulualan Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyareti sırasında CHP İl Başkanı ve diğer bazı milletvekilleriyle kahkahalar atarak güldüğü, merkezden yangın söndürme helikopterlerinin Ulualan pistine inip kalktığını takip ettiği halde, kameraların karşısında '3 helikopterle bu yangın söndürülmez' şeklinde açıklama yaptığı" iddiası yer alıyor.

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Yorumlar

Harun yusuf Nuhhan

Sayın bakanım, Fanatikden dürüstlük beklenmez bunu unutmamamız gerekir. ü
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Sütçü İmamın torunu

Elbette kahkaha atacak pkk.nin siyasi ayagi bu chpkk ile ip.sizlerin dostu değilmi bu yangınları pkk li terörist ler cikarmiyormu
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