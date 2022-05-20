CHP, Ankara’yı 3 koldan soymuş Akit, Ankara tarihinin en büyük vurgununu ifşa ediyor

Akit, hizmetten ziyade algı belediyeciliği yürüten CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın maskesini düşürüyor. Her fırsatta ‘şeffaflıktan’ dem vuran ve ihaleleri canlı yayınlayacağını vaat eden CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinin, kendi aralarındaki ihaleleri 3. kişilere paslayarak toplamda 654 milyon liralık kamu zararının oluşmasına sebeb oldukları ortaya çıktı.

Şeffaflık maskesi düştü

Dürüst, ilkeli ve belgeli yayıncılık anlayışını şiar edinen Akit, CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde dönen yolsuzlukları belgeleriyle ortaya koyuyor. Başkent Ankara’yı usulsüz ve şeffaflıktan uzak bir şekilde yönettiği Sayıştay müfettişlerince hazırlanan denetim raporlarına yansıyan CHP’li Yavaş’ın emrindeki ASKİ, BELKO, ANFA ve PORTAŞ gibi belediye iştiraklerinin, kendi aralarındaki ihaleleri 3. kişilere devrederek, Ankara tarihinde görülmemiş bir ihale vurgununa imza attıkları öğrenildi. Ankara’nın CHP eliyle nasıl soyulduğunu ispatlayan skandal ihalelerden bazıları şöyle:

Kanun ayaklar altına alındı

Büyükşehir Belediyesinden ‘protokol’ ile 14.10.2021 tarihinde ‘Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı’nın kentsel dönüşüm işi ihalelerini 830 milyon 686 bin liraya alan belediye şirketi PORTAŞ, kanunen ‘Protokol ile belediye şirketine verilen işler 3. firmaya ya da özel firmalara verilemez’ denmesine rağmen söz konusu dönüşüm işlerini yandaş firmalara devretti. 2. Kısım 6. ve 7. Etap Kapsamında 52660/1-52264/4-52257/4 parsellerdeki konut yapımlarını Sigma İnşaat, Fibey İnşaat ortaklığına yasaya aykırı şekilde 268 milyon 700 bin liraya paslayan PORTAŞ, Poryap İnşaat şirketine ise 385 milyon 850 bin TL’lik iş pasladı. Böylece belediye kasasından KDV dahil 207 milyon 839 bin 300 lira fazladan para çıkmış oldu.

Üç kat daha ucuza devretti

Belediye protokol ile 471 milyon 945 bin TL’lik ‘Yeşil Alanlar Bakım İşi’ ihalesini belediye iştiraki ANFA’ya veriyor. ANFA kanunen yasak olmasına rağmen işi üçüncü kişilere 130 milyon 640 bin TL’ye devrediyor. Aradaki 341 milyon 305 bin TL ANFA’ya kalmasına rağmen, Sayıştay raporlarında şirketin zarar ettiği görülüyor.

İştirakten aldı yandaşa verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nca yapılan 29.06.2021 tarihli ‘Sathi Kaplama’ ihalesi önce 260 milyon 312 bin 216 TL bedelle ABB iştiraki BELKO’ya veriliyor. BELKO aynı ihaleyi 8.07.2021 tarihinde, Makimsan Asfalt şirketine 196 milyon 830 bin 697 liraya devrediyor. Böylece, ABB kasasından KDV dahil toplamda 63 milyon 481 bin 519 TL fazladan para çıkıyor.

Belko yolsuzluğa battı

Ankara Büyükşehir Belediyesi BELKO 28.09.2020 tarihli ‘Sathi Kaplama’ ihalesini, 494 milyon 503 bin TL’ye Tork Müşavirlik İnşaat LTD. şirketine devrederek, KDV dahil belediye kasasından fazladan 23 milyon 289 bin 437 lira çıkmasına neden oldu. ABB iştiraki ASKİ’nin yaptığı 1.07.2021 tarihli ‘Asfalt Yama işi’ ihalesini 40 milyon 942 bin 200 TL’ye alan belediye şirketi BELKO, sözkonusu ihaleyi 6.08.2021 tarihinde Su Taahhüt İnşaat ile Dikyol Yapı A.Ş. şirketine vererek, belediye kasasına KDV dahil 4 milyon 912 bin 684 TL fazladan yük getirdi.

Ankara’da pis işler

ABB iştiraki ASKİ’nin düzenlediği 22.07.2020 tarihli ‘Pissu ve Yağmursuyu Hatlarının Temizlenmesi’ ihalesini 20 milyon 766 bin 330 TL’ye alan belediye şirketi Metropol İmar İnşaat, aynı ihaleyi 13 milyon 634 bin 500 liraya 7.09.2020 tarihinde FTK İnşaat LTD. şirketine paslayarak, KDV dahil 8 milyon 415 bin 559 lira kamu zararı oluşmasına sebeb oldu.

Dedikodu değil belgeli

Skandal ihale vurgunlarını gazetemize Akit’e değerlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu Başkan Yardımcısı Nihat Yalçın, şunları ifade etti: “6 ihalede yaklaşık 655 milyon lira, o günkü kurla yaklaşık 100 milyon dolarlık yolsuzluk tespit ettik. Ben dedikoduyla hareket etmem. Bu belgeler Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin vurgununu ortaya koyuyor. Ankaralılar, Mansur Yavaş’ı ‘çalışmıyor ama çalmıyor’ diye tanıyor ama artık bu algı balonu da patladı. Ankara tarihinin en büyük yolsuzluklarından biriyle karşı karşıyayız.”