CHP Amasya ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Amasya ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Amasya Merzifon belediye başkan adayı, CHP Gümüşhacıköy belediye başkan adayı, Hamamözü CHP belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Amasya belediye başkan adayları kim oldu?

Amasya Merzifon belediye başkan adayı Alp Kargı (Mevcut Başkan)

Amasya Gümüşhacıköy belediye başkan adayı Zehra Özyol (Mevcut başkan)

Amasya Hamamözü belediye başkan adayı Mustafa Erge

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi