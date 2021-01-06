CHP aklımızla dalga geçiyor! Kılıçdaroğlu'dan 'basın özgürlüğü' palavrası

Bir gazetecinin CHP'li Fikri Sağlar'ın açıklamalarının günlerdir konuşulduğu hatırlatılarak "Fikri Sağlar sizin açıklamalarınız sonrası 'benden kurtulmaya çalışıyorlar ama gitmeyeceğim' dedi. Nasıl değerlendirirsiniz bu süreci?" sorunu yöneltmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Gereksiz bir tartışma herhangi bir değerlendirmem de yok. Türkiye'nin gündeminde olmayan bir tartışmayı Türkiye'nin gündemine getirmenin hiçbir mantığı yok" dedi.

Darbeyi savunmadık

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un 27 Mayıs'la ilgili açıklamalarının sorulması üzerine CHP lideri "Biz hiçbir darbeyi savunmadık. Demokrasinin bu noktaya gelmesinin temelinde de yatan darbeler vardır. Darbelere karşı çıkmak hepimizin ortak görevidir ama biz hem askeri hem sivil darbeye karşıyız. Şu anda Türkiye bir sivil darbenin içindedir" ifadesini kullandı.

Aşı gelirse olacağım

Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan partinin CHP olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, aşı için "Aşı gelirse oluruz tabii ki. Aşıya karşı çıkmak doğru değil. Buna kararı doktorlar verir. Doktorların verdiği karara da hepimizin uyması gerekir" dedi.

'Niye bu gazeteler kapatılmıyor' diye aklımızdan hiç geçmedi

Ayasofya'nın ibadete açılmasını 2020'nin felaketleri arasında gösteren Sözcü gazetesine de sahip çıkan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkan Erdoğan'ın "o gazeteyi okumayın" çağrısını şöyle değerlendirdi: "Gazete almayın, okumayın' ne demek. Ya da 'benim söylediğim gazeteleri okuyun, diğerlerini okumayın' demek ne demek? Düşünceye karşı olmak demek. Gazeteler özgürce yayın yaparlar, hükümetin yanında olan gazeteler de var. 'Niye bu gazeteler kapatılmıyor' diye aklımızdan hiç geçmedi. Herkes istediği gibi yazar, çizer. Hakaret olmadığı sürece her eleştiriye saygı duymamız lazım. Herkesin bizim düşüncelerimizi paylaşma gibi bir zorunluluğu yoktur. Eleştiri olacak, siyasetçinin en çok ihtiyaç duyduğu şey övgü değil, eleştiridir."

Kılıçdaroğlu'nun gazetelerle ilgili sözleri CHP Eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in 2015 genel seçimleri öncesi sarf ettiği "İktidara geldikten sonra gazetelerin tamamına el koyacağız" sözlerini akıllara getirdi.

Cumhuriyet gazetesi asparagasçı

Demokrat Partinin Millet İttifakı'ndan ayrıldığı yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine de Kılıçdaroğlu, "Hiç endişeniz olmasın, herhangi bir sorun yok. Birileri haber yapıyor. O haberi belki Erdoğan'ı beslemek için yapıyorlar ama o haberlerin hepsi asparagas. Sayın Genel Başkan ile 3 ya da 4 gün önce bir yemekte birlikteydik" diye konuştu. Sözkonusu haberi CHP'nin gönüllü yayın organı Cumhuriyet gazetesi yazmıştı. Selda Güneysu imzalı haberde "Demokrat Parti Millet İttifakı'ndan ayrılıyor" denilmişti. (Türkiye gazetesi)