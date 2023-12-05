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Gündem CHP ailecek parsellenmiş! Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı
Gündem

CHP ailecek parsellenmiş! Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-12-05 16:32:00 -
CHP ailecek parsellenmiş! Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptığını açıkladı. Eski eşi vekil olan Kotil'in belediye başkanlığı için yaptığı başvuru; CHP'nin ailecek nasıl parsellendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yüksek Seçim Kurulu yerel seçimini takvimini açıkladı. Siyasi partiler sahadaki hazırlıklarına ve aday belirleme çalışmalarına hız verirken adaylık başvuruları devam ediyor.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil de başvuranlar arasına girdi.

Milletvekilliği adaylığına belediye başkanı olma isteği nedeniyle başvurmadığını belirten Kotil, önümüzdeki yılın Mart ayında yapılacak seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusunda bulundu.

Kotil, başvurusunu CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'ya yaptı. Kotil, Özcanlı ile başvuru sırasında çekilen fotoğrafını paylaştı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kotil, "Şişli Belediyesi Başkan adaylığı başvurumu ilçe başkanımız Sayın Tamer Özcanlı'ya yaptım." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP AİLECEK PARSELLENMİŞ

Eski eşi vekil olan Kotil'in belediye başkanlığı için yaptığı başvuru; CHP'nin ailecek nasıl parsellendiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

2014’TE BEYOĞLU’NDAN ADAY OLMUŞTU

2014 yerel seçimlerinde CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı olan Aylin Kotil CHP’den istifa etti. Aylin Kotil, yaptığı açıklamada partideki yapısal sorunlardan dolayı istifa ettiğini ifade etmişti.

AYLİN KOTİL KİMDİR?

1970 doğumlu olan Aylin Kotil orta öğrenimi tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur. ABD Strayer Üniversitesi'nde master eğitimini tamamlayan Kotil, halen ABD'deki bir uzaktan eğitim kurumu olan Capella Üniversitesinde doktorasına devam etmektedir. Ayrıca Marmara Üniversitesi'de iki yıl dinler tarihi ve iki yıl da Osmanlı Tarihi dersleri almıştır.

 

Aylin Kotil 1993 yılında 22 yaşında iken Mustafa Sarıgül ile evlenmiş, 2008 yılında ise ayrılmıştır. Mustafa Sarıgül'den bir oğlu bulunmaktadır. 1996'da kurduğu Ataköy Eğitim Merkezinde, çocuk eğitimi üzerine çalışmalarda bulunmaktadır.

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