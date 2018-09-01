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CHP ağzındaki baklayı çıkardı! "İşimize gelen HDP'lileri..."

CHP eski İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz. Yerel seçimler alternatifli. HDP kabul ederse bu gayet olabilir." dedi.

01 Eylül 2018 Cumartesi 08:55
CHP ağzındaki baklayı çıkardı! "İşimize gelen HDP'lileri..."

AK Parti düşmanlığı, milliyetçi geçinen CHP’ye bunu da yaptırdı!.. Müslümanların iktidarda olmasına dayanamayan ana muhalefet, mütedeyyin kesimi alt edebilmek için terör partisiyle işbirliğine gidiyor. Günlerdir CHP’lilerden gelen ittifak açıklamaları, yerel seçimlerde ana muhalefet partisiyle PKK’nın siyasi ayağı HDP arasında bir ortaklık olacağını kanıtlar derecede. CHP’li Erdal Aksünger’in HDP ittifakının şart olduğu yönündeki söylemlerinin ardından, partinin eski İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek’ten de bu yönde bir açıklama geldi. CHP İstanbul eski Milletvekili Dursun Çiçek, “Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz. Yerel seçimler alternatifli. Başkan var, meclis başkanı var, meclisteki üyeler var. O şahıslara müdahalemizi, alternatifler konusunda karar süreçlerine dahilimizi HDP kabul ederse bu gayet olabilir.” dedi.

CHP’li Dursun Çiçek, Habertürk’te Kübra Par ve Eren Eğilmez’in sunduğu ‘Gerçek Fikri Ne’ programında konuştu.

Çiçek’in HDP ittifakı konusundaki açıklamaları şu şekilde:"

- Hep vurguluyoruz yerel seçimin şartları çok farklı. Seçim öncesi Mardin'e gitmiştik. Dediler ki HDP il başkanı da bu binada. Çağırın birlikte sohbet edelim dedim. Şimdi yerel bazda PKK ile bir bağlantısı olmayan, tabii hepsi PKK'lı derseniz hiç kimseyle bu konuları görüşemeyiz.

- Cumhuriyete, temel değerlere, o dört ilkeye bağlı olan adaylar konusunda CHP'ye inisiyatif tanırlarsa Doğu'da Güneydoğu'da HDP ile, Orta Anadolu'da MHP ile, Batı'da İYİ Parti ile Trakya'da da başka bir parti ile yerel seçimde işbirliği yapmamız lazım.

- Aksi halde tek parti, devletin, basının bütün imkanlarını gücünü kullanan bir partiye karşı seçimden zaferle çıkmamız mümkün değil. Şartlar bunu zorluyor.

"KRİTERLERİMİZE UYAN HDP'LİLERİ CHP'DEN ADAY...

- HDP'ye oy veren milyonlarca seçmeni, bu ülkenin sadık vatandaşı haline getirmemiz lazım. PKK'nın güdümünden, baskısından kurtarmamız lazım.

- Yerel seçimler alternatifli. Başkan var, meclis başkanı var, meclisteki üyeler var. O şahıslara müdahalemizi, alternatifler konusunda karar süreçlerine dahilimizi HDP kabul ederse bu gayet olabilir. Kriterlerimize uyan HDP'lileri CHP'den aday gösterebiliriz.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 08:55
  1. İstanbul
  2. Mardin
  3. CHP
  4. HDP
  5. 2019 yerel seçimleri
  6. Dursun Çiçek

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