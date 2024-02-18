CHP aday toplantısında dikkat çeken Hatay ve Esenyurt gelişmesi! Anons edilmediler...
CHP'nin aday tanıtım toplantısında DEM ile ittifakta anlaştıkları iddia edilen Esenyurt İlçe Belediye Başkan adayı Ali Gökmen ile Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın isimleri anons edilmedi.
CHP'nin bugün düzenlediği aday tanıtım toplantısında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
CHP ve terör sözcüsü DEM Parti arasında bir süredir devam eden ittifak görüşmelerinde Esenyurt’ta anlaşıldığı iddia edilmişti. Aday tanıtım toplantısında CHP'nin Esenyurt'tan aday gösterdiği Ali Gökmen'in adı anons edilmedi.
Öte yandan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Lütfü Savaş'ın adı da okunmadı.
Toplantıda, Savaş'ın adı anons edilmeden ilçe adayları tanıtıldı.
Gazete Duvar'ın haberine göre, parti kaynakları son anketin olumsuz geldiğini belirterek Lütfü Savaş’ın yerine başka bir ismin gösterilmesinin sürpriz olmayacağını öne sürdü.
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