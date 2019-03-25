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CHP 31 Mart gecesi alacağı yenilgiye hazırlanıyor! "Sandıkları terk etmeyin"

Hezimete uğradığı her seçim öncesi aynı uyarıyı yapan CHP, seçmeninin sonuçlar açıldıktan sonra yaşayacağı hayal kırıklığıyla çekip gitmesini istemiyor. Seçimlerin meşruiyetine şimdiden gölge düşürme çalışmalarına başlayan ana muhalefet seçmenden sandıkları terk etmemesini istedi.

25 Mart 2019 Pazartesi 07:57
CHP 31 Mart gecesi alacağı yenilgiye hazırlanıyor! "Sandıkları terk etmeyin"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart seçimlerinde İstanbul ve Ankara'yı kazanmayı hedefliyor. Ancak 31 Mart gecesi sonuçların açıklanmasıyla yeni bir hayal kırıklığı da yaşanabilir.

Bunun için gönüllü sandık görevlilerine, seçmenlere birtakım uyarılarda bulunuldu. Oyların sayımı belirli bir süre gerektireceği için seçmenden sandıkları terk etmemesi isteniyor.

İnce'in tweet'i

Son olarak 24 Haziran seçimlerinde CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, oyların yüzde 85 oranında açılmasından sonra tweet atarak, halktan sandıkaları terk etmemesini istemişti.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 07:57
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  4. sandık
  5. müşahit

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