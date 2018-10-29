CHP, 3. Havalimanı'nı engelleyemedi

2023 vizyonu kapsamında hizmete sunulan mega projelerden biri de 3. Havalimanı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla sona gelinen projenin önündeki en büyük engellerden biri, Cumhuriyet Halk Partisi'ydi.

İptal edin başvurusu

Mega projenin durdurulmasını isteyen CHP, 2013 yılında yapılan ihalenin iptali için Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.

Tüm bu engellemelere rağmen 3. Havalimanı'nda sona gelindi. Türkiye, Cumhuriyet'in 95. yılında mega projesine kavuştu.

CHP kanadından son günlerde art arda, yeni havalimanının isminin ne olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar geliyor.