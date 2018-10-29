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CHP, 3. Havalimanı'nı engelleyemedi

Türkiye'nin mega projelerine engel olmak için elinden geleni yapan CHP, 3. Havalimanı ihalesinin iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

29 Ekim 2018 Pazartesi 21:09
CHP, 3. Havalimanı'nı engelleyemedi

2023 vizyonu kapsamında hizmete sunulan mega projelerden biri de 3. Havalimanı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla sona gelinen projenin önündeki en büyük engellerden biri, Cumhuriyet Halk Partisi'ydi.

İptal edin başvurusu

Mega projenin durdurulmasını isteyen CHP, 2013 yılında yapılan ihalenin iptali için Danıştay'a başvuruda bulunmuştu.

Tüm bu engellemelere rağmen 3. Havalimanı'nda sona gelindi. Türkiye, Cumhuriyet'in 95. yılında mega projesine kavuştu.

CHP kanadından son günlerde art arda, yeni havalimanının isminin ne olması gerektiğiyle ilgili açıklamalar geliyor.

 

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 21:09
  1. CHP
  2. 3. Havalimanı

YORUM YAZ

  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 27 dk önce
    Yapımını iptal ettiremediniz bari hizmetini durdurtun be nebiçim muhalefetsiniz CHP..eeeeee.
  • SedatySedaty43 dk önce
    Danıştay Bu Şimdi İptal Eder mi Eder. Çünkü Bunlar Vatan Haini dirler.
  • ataata47 dk önce
    ismi döndü olsun...heh. chpye uyar...
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