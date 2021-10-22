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Siyaset CHP 20 bin TL'lik seminere 700 bin TL ödedi!
Siyaset

CHP 20 bin TL'lik seminere 700 bin TL ödedi!

"İsraf" söylemini dilinden düşürmeyen CHP, yönettiği belediyelerde kaynakları çarçur ediyor. CHP’li Maltepe Belediyesi'nin, 2020 yılında düzenlediği 2 günlük seminer için 700 bin lira ödediği ortaya çıktı. Maltepe Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyesi Ufuk Yıldız, “İşin esasına ilişkin yani seminerin yapılmasına bir itirazımız yok, itirazımız 15-20 bin liraya yapılabilecek bir işin 100 değil, 200 değil, 300 değil tam tamına 700 bin liraya yapılmış olmasına" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 06:57:00 - 2021-10-22 07:01:12
CHP 20 bin TL'lik seminere 700 bin TL ödedi!

CHP’li Maltepe Belediyesi, 05-06 Mart 2020 tarihlerinde ‘Türkiye’de ve Dünyada Kadın’ isimli bir seminer düzenledi. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin yönettiği, Halk TV sunucusu Özlem Gürses ve Gülben Ergen’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü ismin katıldığı seminer 2 gün sürdü.

Seminer için CHP’li Maltepe Belediyesi’nin iştirakı olan Mataş A.Ş kasasından toplam 700 bin lira ödeme yapıldı. “Maltepe Kadın Forumu Etkinliği İaşe Hizmet Alımı” ve “Organizasyon Hizmet Alımı” olmak üzere Maltepe Belediyesi iştirakı Mataş A.Ş adına toplam 700 bin lira tutarında iki ayrı fatura kesildiği görüldü.

Seminer adı altında yapılan 700 bin liralık israf Maltepe Belediye Meclisi Denetim Komisyonu tarafından fark edildi. İsrafa ilişkin konuşan Maltepe Belediye Meclisi Denetim Komisyonu Üyesi Ufuk Yıldız, “İşin esasına ilişkin yani seminerin yapılmasına bir itirazımız yok, itirazımız 15-20 bin liraya yapılabilecek bir işin 100 değil, 200 değil, 300 değil tam tamına 700 bin liraya yapılmış olmasına” dedi.

Ödemenin Belediye iştirakı olan Mataş A.Ş üzerinden yapıldığını ve iştirak şirketlerin denetlenemeye tabi olmadığını belirten Yıldız, “Bu nedenle seminer için harcanan 700 bin liranın detaylarına ilişkin bir bilgi edinemiyoruz, harcamanın hangi kalemler için yapıldığını bilmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Yeni Şafak

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