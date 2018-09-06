China Southern Türkiye’ye dönüyor

Çin’in en büyük havayolu şirketi China Southern, Türkiye’ye dönme kararını resmen açıklarken, Hainan Airlines’ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, bu karardan memnuniyet duyduklarını belirterek, temaslarının devam ettiğini; diğer Çinli şirketlerin de sefer başlatma hazırlıkları olduğunu dile getirdi.