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Chicago polisi kayıp Türk’ü arıyor

ABD polisi, Salı sabahı evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kaybolan Türk'ü arıyor.

20 Şubat 2019 Çarşamba 18:27
Chicago polisi kayıp Türk’ü arıyor

ABD’nin İllinois eyaletinde bulunan ve nüfus bakımından ABD’nin en büyük üçüncü şehri olan Chicago’da yer alan Lake View’deki evinden Salı günü 10:00 civarı çıkan Kazım Gürgüt'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis, son olarak Lake View’in kuzeyinde görülen 70 yaşındaki Kazım Gürgüt’ün üzerinde pasaport ya da cüzdan taşımadığını, fakat bir miktar nakit taşıdığını belirtti. Polis, sadece Türkçe konuştuğunu vurguladığı Gürgüt’ün fotoğrafını da paylaşarak, kayıp adamı aramaya devam ediyor.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 18:27
  1. ABD
  2. Chicago
  3. Kayıp yaşlı adam
  4. Kazım Gürgüt

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  • abdrhmnabdrhmn10 dk önce
    bence ölüsünü bulursa bulurlar. orası tc değil soyguncular çok

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