Manganez, fosfor ve kalsiyum bakımdan zengin ve lifli bir bitki olan chia tohumu, son dönemlerin popüler besinlerinden biri oldu. Zayıflamak isteyenlerin yeni gözdesi chia tohumu, özellikle koşu ve dayanıklılık sporları yapanlar için birebir. Peki, chia tohumu nedir? Chia tohumunu nelere iyi gelir? Chia tohumunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

Chia tohumu nedir?

Latin Amerika olan chia tohumu, bugünlerde zayıflamak isteyenlerin listesinden eksik olmayan bir diyet dostu olarak karşımıza çıkıyor. Arjantin, Meksika ve Bolivya’da yetiştirilen bu tohum maya dilinde “enerji” anlamına geliyor.

Chia tohumu, öncelikle enerji deposu olma özelliği ile karşımıza çıkıyor. Gün içinde yorgunluktan şikayetçi olanların çaresi olabilecek bir besin diyebiliriz. Omega 3 bakımından zengin oluşu beynin ve algılamanın olabildiğince desteklendiği anlamını taşımakta.

Bununla birlikte chia tohumu doğal bir ağrı kesici. Öyle ki kas ve eklem ağrıları başta olmak üzere vücuttaki birçok ağrıyı dindirme özelliği taşıyor. Bununla birlikte tok tutma özelliğinden dolayı gereken dışındaki yeme içmeleri kesme özelliğine sahiptir. Bunca şifaya ek olarak hücre yenileyen chia tohumu iç organlarımızdan cildimize kadar birçok bölgemizde onarıcı etkiye sahiptir. Protein ve kalsiyum zengini chia tohumu başta dişler olmak üzere bütün kemikleri güçlü kılıcı bir yapıya sahiptir.

Chia tohumunu nelere iyi gelir?

Bu tohumun içeriğinde omega-3 yağı ve lifler bulunuyor. 28 gram Chia tohumunda 11 gram lif bulunuyor. Bu tohumun bulundurduğu lifler kolesterol seviyesini düşürme, tokluk kan glukoz ve insülini azaltma gibi faydaları da içinde barındırır. Triptofan adlı aminoasit ki, genelde hindilerde bulunuyor, bu aminoasit Chia tohumunda da var.

Triptofan adlı aminoasit doygunluk hissi verir ve rahat bir uyku uyumamızı sağlar. Dayanıklılık hissini artırır. Performansı artırır. Özellikle koşu ve dayanıklılık sporları yapacaklar için bu tohum bulunmaz bir nimettir.

Bu tohum günlük kalsiyum ihtiyacının yüzde 18’ini karşılar. Bu da diş ve kemik sağlığı için önemlidir.

Chia tohumları, vücudun protein işlemesine ve hücre tamirine yardımcı olur. Vücudun manganez, fosfor ve kalsiyum ihtiyacını karşılar. Gluten içermez.