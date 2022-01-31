Chia tohumu: Zayıflamanın basit yolu!

Chia tohumu bir sıvı içerisinde şişebilen ve jelleşen bir tohum çeşididir.

Chia Tohumu Diyeti

100 gramında yaklaşık 450-500 kalori bulunan chia tohumu 4 gram karbonhidrat, 30 gram yağ, 17 gram protein, 630 mg kalsiyum, 19 mg sodyum ve 7 mg demir içeriyor. Kendisi oldukça düşük kalorili olan ve sizi tok tutarak diğer yüksek kalorili yiyeceklerden uzak tutan chia tohumunu kullanarak uygulayabileceğiniz ve 12 günde 8 kilo zayıflattığı iddia edilen bu yağ yakıcı diyeti şu şekilde uygulamanız mümkün.

Malzemeler:

1 yemek kaşığı chia tohumu

1 adet limon

1 yemek kaşığı bal

1 buçuk bardak su

Chia tohumu diyeti nasıl yapılır?

Karışımı hazırlamadan önce chia tohumlarını suya koyun ve bir saat bekletin. Ardından suda beklettiğiniz chia tohumlarını diğer malzemelerle birleştirin ve blenderdan geçirin. Elde ettiğiniz homojen karışımı sabahları aç karnına bir bardak içebilirsiniz. Doğal oksidan özelliğiyle bağırsakları çalıştıracak ve toksinleri atacak olan chia tohumu diyetini bir ay boyunca uygulayabilirsiniz. Chia tohumu için özel bir diyet listesi bulunmuyor. Bu aç karnına içilen chia tohumlu suyu hali hazırda yaptığınız diyet dahilinde kullanabilirsiniz. Ayrıca yazının sonunda vereceğimiz chia tohumlu tarifleri de ara öğün ya da ana öğün olarak tüketmeyi seçerek onun tok tutan özelliğinden sonuna kadar faydalanabilirsiniz.

Chia tohumu faydaları