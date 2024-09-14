Chery’den bir başarı daha!

Çin’in otomotiv devi Chery, yenilikçi ürünleri ve kusursuz hizmet anlayışıyla büyümeye devam ederken bir yandan da kazandığı ödüllere yenilerini ekliyor. Çinli otomobil üreticileri arasında küresel genişlemenin bayraktarlığını yapan Chery, Şangay’da düzenlenen ve uluslararası 1000’den fazla marka kurucusu, finans yöneticisi ve üst düzey medya temsilcisinin katıldığı 2024 Kantar BrandZ Çin Gala Etkinliği’nde “Çin'in Öncü Küresel Markası” olarak ödüllendirildi.

Dünyada tüketicilerin güven ve övgüsünü kazandı!

Küreselleşmeyle birlikte farklı endüstrilerde sıra dışı performans gösteren markaları ön plana çıkarmayı amaçlayan 2024 Kantar BrandZ Çin Gala Etkinliği kapsamında “Çin'in Öncü Küresel Markası” ödülü, 6 sanayi sektöründe veriliyor ve her sektörde tek bir marka ödüllendiriliyor. Küreselleşme eğilimi çerçevesinde, her gün daha fazla Çinli marka denizaşırı pazarlara doğru genişlemelerini hızlandırıyor. Chery etkinlikte, ödül alan tek otomobil markası olarak küresel pazarlardaki derin birikimi ve sıra dışı başarılarını paylaşmanın yanı sıra Çinli otomobil markalarının küreselleşmesi yolunda yeni bir rehber haline de geldi. Kantar BrandZ, Chery’nin küresel sürdürülebilir büyüme ve inovasyon performansını değerlendirdi. Bu kapsamda küreselleşme stratejisi ve yüksek kaliteli ürünlerine tam onay verdiği markaya “Çin'in Öncü Küresel Markası” ödülünü layık gördü. Chery’nin küresel pazarı önemsemesi, satışlarda çift haneli büyümeye ulaşmasını ve 80’den fazla ülke ve bölgeye ürün ihraç etmesini sağladı. Küresel Ar-Ge merkezleri ile yerel pazar stratejilerinden destek alan Chery, uluslararası alanda Çinli otomotiv markaları için yeni bir imaj oluşturarak dünyada tüketicilerin güveni ve övgüsünü kazandı.

Ar-Ge yatırımları sürekli artıyor!

Çinli otomotiv üreticisinin teknolojik inovasyon ve ürün Ar-Ge alanlarında sürekli yaptığı yatırımlar söz konusu ödülü almasını sağladı. Marka, farklı ülke ve bölgelerdeki kullanıcılar için en uygun ve yüksek kaliteli çözümler sunmak amacıyla dünya çapında 8 Ar-Ge merkezi ve 300'den fazla laboratuvar kurdu. Gerek Güney Amerika'nın yüksek rakımlı bölgeleri, gerek Güneydoğu Asya'nın yağışlı veya Orta Doğu'nun sıcak yerleri olsun, Chery ürünleri, dünyanın her tarafındaki tüketicilerin farklı ihtiyaçlarını karşılayarak olağanüstü uyarlanabilirlik ve güvenilirliğe sahip olduklarını gösteriyor. Küreselleşmenin itici güçlerinden olan Chery, yalnızca ürün inovasyonu için çaba göstermiyor, aynı zamanda her pazarda kapsamlı yerelleştirme stratejileri de uyguluyor. Marka, yerelleştirilmiş üretim, Ar-Ge ve satış ağları kurarak, ürünler ve hizmetlerinin yerel pazardan gelen taleplere fazlasıyla cevap vermesini sağlıyor. Bu küreselleşme stratejisi, Chery’nin denizaşırı pazarlarda başarılı olmasına katkı sunarken Çinli otomotiv markalarının uluslararası etkinliğini de artırıyor. Çin’in 21 yıl üst üste en büyük binek otomobil ihracatçısı olan Chery’nin yurtdışı ihracatı, toplam satışlarının yaklaşık yüzde 50’sini oluşturuyor. Küresel bağlamda Chery, “Üç Gelişim” stratejisi takip ediyor. Bu strateji, gerek yeni elektrikli gerek geleneksel içten yanmalı motorlu araçlar dahil, çeşitli pazarlardaki ihtiyaçlara cevap veren modeller sunmak üzere düzenlemeler, ürün uyarlanabilirliği ve rekabet gücünde kapsamlı bir kişiselleştirmeyi amaçlıyor. Marka, bu esnek ve kapsamlı ürün stratejisiyle uluslararası pazarda geniş çapta tanınırlığını hızla artırdı.

Sosyal sorumluluklarını da ihmal etmiyor!

Chery, bir yandan ürün ve teknoloji inovasyonuna yönelik çabalarını sürdürürken diğer yandan “Bir Yerde, Bir Yer İçin” küresel konseptiyle kurumsal sosyal sorumluluklarını etkin şekilde yerine getiriyor. Chery, her pazarda yerelleştirilmiş faaliyetler ve yetenek geliştirme çabalarıyla yerel ekonomik kalkınmaya katkıda bulunuyor. Marka, beş kez “En İyi 20 Yurt dışı İmaj Şirketi” arasında gösterildi ve Google x Kantar BrandZ Çin'in En İyi 50 Küresel Marka Üreticisi 2024'ün otomotiv kategorisinde ilk sırada yer aldı. “Çin'in Öncü Küresel Markası” ödülü, yalnızca Chery'nin geçmişteki küresel başarılarının takdir edilmesi değil, aynı zamanda küresel otomotiv endüstrisinin gelişimindeki liderliğini sürdüreceğine yönelik de önemli bir işaret anlamını taşıyor. İleriye dönük olarak Chery, küreselleşme stratejisini uygulamaya devam ediyor, teknolojik inovasyon ve ürün geliştirme adımlarıyla Çinli otomobil markalarının küresel pazardaki etkisi ve rekabet gücünü sürekli artırıyor ve küresel tüketicilere daha iyi bir ulaşım deneyimi sunuyor.