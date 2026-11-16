CHERY TIGGO 7’ye güvenlikte 4 ödül! İki kategoride tam puan aldı

CHERY’nin TIGGO 7 modeli, uluslararası güvenlik değerlendirmelerinde elde ettiği sonuçlarla dikkat çekti. Çin’in önde gelen otomotiv üreticilerinden CHERY, güvenlik, teknoloji ve konforu odağına alan ürün geliştirme yaklaşımıyla uluslararası başarılarına yenilerini ekliyor. CHERY TIGGO 7, PHEV versiyonunun güvenlik değerlendirmesinde sergilediği performansın ardından Malezya’da düzenlenen ASEAN NCAP Grand Prix 2026 kapsamında En İyi SUV Mükemmellik Ödülü ile Yetişkin Yolcu Koruması, Güvenlik Destek Sistemleri ve Motosikletli Güvenliği kategorilerinde toplam dört ödül kazandı. Modelin iki ayrı güvenlik kategorisinde tam puana ulaşması, CHERY’nin ailelerin güvenli yolculuklarına yönelik mühendislik çalışmalarının uluslararası ölçekteki karşılığını ortaya koydu.

Soğuk kış mevsiminde konforlu yolculuklar

CHERY TIGGO 7, ailelerin günlük yaşamda karşılaştığı farklı ihtiyaçlara uyum sağlayan özellikleriyle konforlu bir SUV deneyimi sunuyor. Sabah erken saatlerdeki okul yolculuklarından yoğun iş günlerinin ardından eve dönüşlere, hafta sonu aile gezilerinden uzun seyahatlere kadar pek çok farklı kullanım senaryosuna yanıt veren model, soğuk havalarda sunduğu konfor donanımlarıyla da öne çıkıyor.

Türkiye’de satışa sunulan TIGGO 7’nin belirli donanım versiyonlarında bulunan ön koltuk ısıtma özelliği, sürücü ve ön yolcunun soğuk havalarda daha konforlu seyahat etmesine yardımcı oluyor. Ferah iç mekânı ve kullanışlı bagaj alanı da modelin günlük yaşamın değişen ihtiyaçlarına kolayca uyum sağlamasını destekliyor. Hafta içi okul çantaları ve iş eşyaları için kullanılan bagaj alanı, hafta sonlarında kışlık giysilerden seyahat valizlerine kadar farklı eşyaların taşınmasına da imkân tanıyor.

Güvenlik teknolojileriyle ailelerin yanında

CHERY’nin güvenlik alanındaki mühendislik yaklaşımı, TIGGO 7 PHEV’in ASEAN NCAP Grand Prix 2026’da elde ettiği sonuçlarla uluslararası ölçekte bir kez daha öne çıktı. Modelin Yetişkin Yolcu Koruması ve Güvenlik Destek Sistemleri kategorilerinde tam puan alması, markanın hem olası çarpışmalarda yolcuları korumaya hem de sürüş sırasında riskleri azaltmaya yönelik çalışmalarını ortaya koyuyor.

Malezya’da düzenlenen ödül töreninde CHERY Malezya Ar-Ge Merkezi mühendisleri, TIGGO 7’nin gelişmiş sürüş destek sistemlerinin (ADAS) yeteneklerini de tanıttı. CHERY, “Safety. ForFamily” yaklaşımı kapsamında yolcu güvenliğini ürün geliştirme çalışmalarının merkezinde tutarken sürüş destek teknolojilerini geliştirmeyi ve farklı kullanım koşullarında sınamayı sürdürüyor.

“For Family” yaklaşımıyla güvenlik ve konfor bir arada

CHERY’nin aile odaklı mobilite vizyonu, otomobillerin sunduğu özelliklerin ötesine geçerek teknolojiyi günlük yaşamın doğal bir parçası hâline getirmeyi amaçlıyor. Çin’in Wuhu kentinde düzenlenen CHERY International User Summit 2026, ailelerin değişen mobilite ihtiyaçlarının ele alındığı uluslararası bir buluşmaya ev sahipliği yaparken etkinlikte tanıtılan AiMOGA robotik teknolojileri de akıllı yaşam alanındaki yeni uygulamaları gözler önüne serdi.

CHERY’nin global ölçekte sürdürdüğü “ForFamily” yaklaşımı, Türkiye’deki TIGGO 7 kullanıcıları için de günlük hayatı kolaylaştıran özelliklerle karşılık buluyor. Soğuk havalarda yolculuk konforunu destekleyen donanımlar, ailelerin farklı ihtiyaçlarına uyum sağlayan geniş iç mekân ve yolcu güvenliğini önceliklendiren mühendislik anlayışı, modelin aile odaklı karakterini tamamlıyor.