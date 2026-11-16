Osman Müftüoğlu'ndan uyarı: Belirti bilgisi! Zayıflamak isteyenler, hemen bu yolu seçmeyin! Bunu istemeyin
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zayıflamak için zayıflama iğnelerini seçmek isteyenlere önemli bir uyarı yaptı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, zayıflamak için zayıflama iğnelerini seçmek isteyenlere önemli bir uyarı yaptı.
Prof. Dr. Osman Müftüoğlu,''Tartıda eksilen her kilo aynı anlama gelmiyor. Yağdan kaybetmek başka, sizi merdivenden çıkaran ve koltuktan kaldıran dokulardan kaybetmek başka. Özellikle İkinci Elli'de hedefimiz yalnız hafiflemek değil; hafiflerken güçlü kalmak olmalı. Pantolon bol gelmeye başlarken alışveriş torbası ağırlaşmasın.'' dedi. Kritik bir uyarı yaptı.
Nature Medicine'da yayımlanan yeni araştırma, bu ayrımı somut rakamlarla gösteriyor. Ortalama yaşı 57,7 olan 120 yetişkin, tirzepatid tedavisi sırasında 40 hafta izlendi. Katılımcıların bir bölümü haftada üç gün direnç egzersizi yaptı; diğerleri olağan aktivitelerini sürdürdü. İki grup da yaklaşık 22 kilogram verdi. Ancak egzersiz yapanlarda yağsız yumuşak doku kaybı 3,57 kilogram, yalnız ilaç kullananlarda 4,67 kilogramdı. Yani egzersiz grubunda kayıp daha azdı. Burada önemli bir ayrıntı var: Ölçülen yağsız dokunun tamamı kas değildir. Dolayısıyla bu rakamları doğrudan "kaybedilen kas kilosu" diye okumamalıyız. Asıl dikkat çekici sonuç kuvvetteydi. Diz açma kuvveti yalnız ilaç grubunda ortalama 4,42 kilogram azalırken, egzersiz grubunda 5,88 kilogram arttı. Tartı benzer sonuç gösterdi; bedenin yapabildikleri farklılaştı.
Bu araştırma, "İlaç kötüdür" demiyor. Tedavinin yanına doğru hareket planı koymanın değerini gösteriyor. Egzersiz doku kaybını tamamen durdurmadı ama kuvvet açısından belirgin kazanım sağladı.
Peki günlük hayata tercümesi ne? Kilo verme programında yalnız kilogramları konuşmayın. Sandalyeden kalkmanız, taşıma gücünüz, merdiven performansınız ve egzersiz kapasiteniz de gündemde olsun. Direnç çalışması mutlaka dev ağırlıklar kaldırmak değildir; kişinin durumuna uygun makineler, bantlar veya vücut ağırlığıyla yapılan hareketler kullanılabilir. Başlangıç yükü, teknik ve ilerleme hızı kişiye göre belirlenmeli. Araştırmadaki haftada üç günlük program, herkesin ilk günden aynı yoğunlukla çalışması gerektiği anlamına gelmez. Özellikle eklem, kalp veya denge sorunu varsa plan destek alınarak hazırlanmalı. İkinci Elli'de iyi zayıflamanın sorusu şudur: "Kaç kilo verdim?" kadar, "Neyi daha rahat yapabiliyorum?" Çünkü tartı sizi hafif gösterebilir. Gücünüz ise hayatınızı gerçekten hafifletir. GLP-1 TEDAVİSİNDE GÖZ UYARISI: PANİK DEĞİL BELİRTİ BİLGİSİ Bir ilacın yeni güvenlik uyarısını duyar duymaz iki uç tepki ortaya çıkıyor: "Hemen bırakalım!" veya "Bunların hepsi abartı!" Oysa tıpta doğru cevap çoğu zaman arada durur: Riski anlayalım, belirtileri bilelim, kararı kişiye göre verelim. FDA, GLP-1 ilaçlarının etiketlerine NAION adı verilen nadir bir görme siniri sorunu için olası risk artışı uyarısı eklenmesini istiyor. Bu durum, özellikle tek gözde ani ve ağrısız görme azalmasına yol açabiliyor; kalıcı kayıp gelişebiliyor. Rakamları doğru okuyalım. 126 randomize çalışmanın değerlendirmesinde sıklık, ilaç kullananlarda 100 bin kişi-yılı başına 6,4; karşılaştırma gruplarında 3,8 bulundu. Yani mutlak olay sıklığı düşük. Bunlar yüzde 6,4 ve yüzde 3,8 değil! Sağlık haberlerinde virgül kadar birimin de önemi var. Veriler her karşılaştırmada tamamen aynı yönde değil. Bu yüzden "Her kullanıcıda göz sorunu olur" demek de "Hiç önemsemeyin" demek de hatalı. Hasta açısından en önemli bilgi şu: Tek gözde aniden gelişen görme azalması, görüşte eksik alanlar veya yeni belirgin görme bozukluğu varsa beklemeyin. Ağrı olmaması durumu önemsiz yapmaz. Acil değerlendirme gerekir; "Bir uyuyayım, geçer" yaklaşımı uygun değildir. Buna karşılık yalnız haberi okuyarak ilacı kendiliğinizden kesmeyin. Tedavinin yararları, kişisel riskler ve varsa geçirilmiş göz sorunları hekimle birlikte değerlendirilmeli. Daha önce NAION yaşayanların bunu özellikle belirtmesi gerekir.
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