Osman Müftüoğlu'ndan uyarı: Belirti bilgisi! Zayıflamak isteyenler, hemen bu yolu seçmeyin! Bunu istemeyin

Peki günlük hayata tercümesi ne? Kilo verme programında yalnız kilogramları konuşmayın. Sandalyeden kalkmanız, taşıma gücünüz, merdiven performansınız ve egzersiz kapasiteniz de gündemde olsun. Direnç çalışması mutlaka dev ağırlıklar kaldırmak değildir; kişinin durumuna uygun makineler, bantlar veya vücut ağırlığıyla yapılan hareketler kullanılabilir. Başlangıç yükü, teknik ve ilerleme hızı kişiye göre belirlenmeli. Araştırmadaki haftada üç günlük program, herkesin ilk günden aynı yoğunlukla çalışması gerektiği anlamına gelmez. Özellikle eklem, kalp veya denge sorunu varsa plan destek alınarak hazırlanmalı. İkinci Elli'de iyi zayıflamanın sorusu şudur: "Kaç kilo verdim?" kadar, "Neyi daha rahat yapabiliyorum?" Çünkü tartı sizi hafif gösterebilir. Gücünüz ise hayatınızı gerçekten hafifletir. GLP-1 TEDAVİSİNDE GÖZ UYARISI: PANİK DEĞİL BELİRTİ BİLGİSİ Bir ilacın yeni güvenlik uyarısını duyar duymaz iki uç tepki ortaya çıkıyor: "Hemen bırakalım!" veya "Bunların hepsi abartı!" Oysa tıpta doğru cevap çoğu zaman arada durur: Riski anlayalım, belirtileri bilelim, kararı kişiye göre verelim. FDA, GLP-1 ilaçlarının etiketlerine NAION adı verilen nadir bir görme siniri sorunu için olası risk artışı uyarısı eklenmesini istiyor. Bu durum, özellikle tek gözde ani ve ağrısız görme azalmasına yol açabiliyor; kalıcı kayıp gelişebiliyor. Rakamları doğru okuyalım. 126 randomize çalışmanın değerlendirmesinde sıklık, ilaç kullananlarda 100 bin kişi-yılı başına 6,4; karşılaştırma gruplarında 3,8 bulundu. Yani mutlak olay sıklığı düşük. Bunlar yüzde 6,4 ve yüzde 3,8 değil! Sağlık haberlerinde virgül kadar birimin de önemi var. Veriler her karşılaştırmada tamamen aynı yönde değil. Bu yüzden "Her kullanıcıda göz sorunu olur" demek de "Hiç önemsemeyin" demek de hatalı. Hasta açısından en önemli bilgi şu: Tek gözde aniden gelişen görme azalması, görüşte eksik alanlar veya yeni belirgin görme bozukluğu varsa beklemeyin. Ağrı olmaması durumu önemsiz yapmaz. Acil değerlendirme gerekir; "Bir uyuyayım, geçer" yaklaşımı uygun değildir. Buna karşılık yalnız haberi okuyarak ilacı kendiliğinizden kesmeyin. Tedavinin yararları, kişisel riskler ve varsa geçirilmiş göz sorunları hekimle birlikte değerlendirilmeli. Daha önce NAION yaşayanların bunu özellikle belirtmesi gerekir.