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Teknoloji-Bilişim
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Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

Çocukları hedef alan yapay zeka destekli cinsel istismar tehdidi hızla büyüyor. Sıradan çocuk fotoğrafları sahte istismar görüntülerine dönüştürülerek şantaj amacıyla kullanılıyor. 2023'te 4 bin 700 civarında olan vaka bildirimi, 2025'te 400 bini aşarken dünya genelinde 300 milyondan fazla çocuğun risk altında olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde 300 milyondan fazla çocuğun büyük bir tehdit altında olduğu belirtilirken, uzmanlar hükümetler ve teknoloji devlerine acil eylem çağrısında bulundu.

#1
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

Yapay zeka teknolojilerinin kötü niyetli kullanımındaki artış, geleceğimiz olan çocukları hedef alan devasa bir küresel krizi gün yüzüne çıkardı. Çocukların sıradan fotoğrafları özel uygulamalarla sahte istismar görüntülerine çevrilirken, bu materyaller para koparmak ve çocuklardan daha fazla görüntü elde etmek için şantaj malzemesi olarak kullanılıyor. Uzmanlar, hızla büyüyen tehdide karşı hükümetleri ve teknoloji şirketlerini acil önlem almaya çağırıyor.

#2
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

The Guardian gazetesinin Edinburgh merkezli Childlight Küresel Çocuk Güvenliği Enstitüsü'nün raporuna dayandırdığı haberinde, yapay zekanın çocukların cinsel istismarı amacıyla kullanılmasına ilişkin vakalar son iki yılda olağanüstü seviyelere ulaştı.

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Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

YAPAY ZEKA BAĞLANTILI ÇOCUK İSTİSMARI VAKALAR İKİ YILDA YÜZDE 8400 ARTTI: Teknoloji şirketlerinin ABD merkezli Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi'ne yaptığı bildirimleri inceleyen araştırmada, 2023 yılında yaklaşık 4 bin 700 olan vaka bildiriminin 2025'te 400 bini aştığı belirlendi. Bu da 2 yılda yüzde 8 bin 400'lük artışa denk geliyor.

#4
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

SAHTE GÖRÜNTÜLERLE ÇOCUKLARA ŞANTAJ YAPIYORLAR: Raporda, özellikle çocukların fotoğraflarını dijital ortamda cinsel içerikli görüntülere dönüştüren "çıplaklaştırma" uygulamalarıyla üretilen sahte görüntülere dikkat çekildi.

#5
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

Yapay zekayla üretilen görüntüler gerçek olmasa da çocuklar açısından son derece ağır sonuçlar doğurabiliyor. Söz konusu materyallerin çocukları tehdit etmek, para istemek veya daha fazla görüntü elde etmek amacıyla şantaj aracı olarak kullanılabildiği belirtiliyor.

#6
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

Childlight Küresel Veri Direktörü Profesör Debi Fry, araştırmanın çocuklara yönelik cinsel istismar ve sömürünün ulaştığı ürkütücü boyutu gözler önüne serdiğini belirtti. Fry, yapay zekanın çocukları hedef alan tehditleri özellikle çevrimiçi ortamda hızla değiştirdiğine ve büyüttüğüne dikkat çekti.

#7
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

2026'NIN İLK YARISINDA GEÇEN YILIN TOPLAMI AŞILDI: İnternet İzleme Vakfı'nın (IWF) geçen ay yayımladığı rapor da tehlikenin büyüdüğünü ortaya koydu. Kuruluşun analizlerine göre, 2026'nın ilk yarısında tespit edilen fotogerçekçi yapay zeka üretimi çocuk cinsel istismarı görüntülerinin sayısı, 2025 yılının tamamında kaydedilen miktarı geçti. IWF analistleri, 2026'nın ilk altı ayında çocuk cinsel istismarı materyali kapsamına giren 6 bin 310 yapay zeka görüntüsünü değerlendirdi. Bu sayı, geçen yılın 4 bin 500'ü aşan toplamından yüzde 40 daha yüksek oldu.

#8
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

DÜNYADA 300 MİLYONDAN FAZLA ÇOCUK RİSK ALTINDA: Childlight, dünya genelinde 300 milyondan fazla çocuğun her yıl teknoloji aracılığıyla gerçekleştirilen en az bir cinsel istismar veya sömürü biçiminin mağduru olduğunu tahmin ediyor. Kuruluşun araştırmasına göre, çocukların yaklaşık dörtte biri 18 yaşına gelmeden önce en az bir istismar türüne maruz kalıyor.

#9
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

UZMANLARDAN HÜKÜMETLERE ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI: Profesör Debi Fry, yapay zekanın çocuklara yönelik tehditleri değiştirme hızının ciddi endişe yarattığını belirterek, ortaya çıkan tablonun hükümetler ve teknoloji şirketleri için acil harekete geçme çağrısı niteliğinde olduğunu vurguladı.

#10
Foto - Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

Childlight Üst Yöneticisi Paul Stanfield ise çocukların cinsel istismar ve sömürüye maruz kalmasının önlenebilir bir halk sağlığı acil durumu olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Stanfield, hükümetlerin istismarın boyutunu ve risk altındaki grupları belirlemek için daha güçlü verilere yatırım yapması ve bu bilgileri somut önlemlere dönüştürmesi gerektiğini vurguladı. Stanfield, uluslararası iş birliği ve kararlı yönetim anlayışıyla çocuklara yönelik istismarın önlenebileceğini, erken müdahalenin güçlendirilebileceğini ve milyonlarca çocuğun daha güvenli bir çocukluk geçirmesinin sağlanabileceğini belirtti.

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