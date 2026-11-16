Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı

Childlight Üst Yöneticisi Paul Stanfield ise çocukların cinsel istismar ve sömürüye maruz kalmasının önlenebilir bir halk sağlığı acil durumu olarak kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Stanfield, hükümetlerin istismarın boyutunu ve risk altındaki grupları belirlemek için daha güçlü verilere yatırım yapması ve bu bilgileri somut önlemlere dönüştürmesi gerektiğini vurguladı. Stanfield, uluslararası iş birliği ve kararlı yönetim anlayışıyla çocuklara yönelik istismarın önlenebileceğini, erken müdahalenin güçlendirilebileceğini ve milyonlarca çocuğun daha güvenli bir çocukluk geçirmesinin sağlanabileceğini belirtti.