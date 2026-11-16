Yapay zeka ile çocuklara şantaj! Vakalar 2 yılda yüzde 8 bin 400 arttı
Çocukları hedef alan yapay zeka destekli cinsel istismar tehdidi hızla büyüyor. Sıradan çocuk fotoğrafları sahte istismar görüntülerine dönüştürülerek şantaj amacıyla kullanılıyor. 2023'te 4 bin 700 civarında olan vaka bildirimi, 2025'te 400 bini aşarken dünya genelinde 300 milyondan fazla çocuğun risk altında olduğu belirtiliyor. Dünya genelinde 300 milyondan fazla çocuğun büyük bir tehdit altında olduğu belirtilirken, uzmanlar hükümetler ve teknoloji devlerine acil eylem çağrısında bulundu.