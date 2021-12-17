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Spor Chelsea'nin gol makinası da Kovid'e yakalandı
Spor

Chelsea'nin gol makinası da Kovid'e yakalandı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku'nun, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-17 16:25:00 -
Chelsea'nin gol makinası da Kovid'e yakalandı

 

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Romelu Lukaku'nun, yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin yıldız futbolcusu Romelu Lukaku corona virüsüne yakalandı.

Premier Lig'de vakalar artıyor. Son olarak Belçikalı golcü Lukaku'nun Covid-19 testi pozitif çıktı.

Yıldız isim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birkaç gün önce Covid-19 testim pozitif çıktı. Şu an kendimi iyi hissediyorum. Birkaç gün izolasyonda kalacağım" ifadelerini kullandı.

Chelsea'de Callum Hodson-Odoi, Timo Werner ve Ben Chilwell'in de corona virüsü testleri de pozitif çıkmıştı.

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