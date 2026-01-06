  • İSTANBUL
Chelsea yeni teknik direktörünü resmen açıkladı! Acun Ilıcalı ayrıntısı dikkat çekti

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi:
Chelsea yeni teknik direktörünü resmen açıkladı! Acun Ilıcalı ayrıntısı dikkat çekti

İngiltere ekibi Chelsea, Enzo Maresca'dan boşalan teknik direktörlük görevine Liam Rosenior'u getirdi. Genç teknik adam, daha önce Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’de de görev yapmıştı.

Chelsea kulübünün açıklamasında, 41 yaşındaki İngiliz teknik adamla 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Rosenior, kariyerinde Derby County, Hull City ve son olarak Strasbourg'da görev yaptı.

Genç teknik adam Acun Ilıcalı'nın sahibi oldu Hull City’de 2 Kasım 2022 ila 30 Haziran 2024 yılları arasında 78 maça çıkmıştı.

Maresca yönetiminde Premier Lig'deki son 4 maçta galip gelemeyen Chelsea, 20 hafta sonunda 31 puanla 5. sırada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 10 puan elde eden "Maviler", 13. basamakta bulunuyor.

1
