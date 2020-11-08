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Spor Chelsea, Sheffield United'a fark attı
Spor

Chelsea, Sheffield United'a fark attı

Chelsea, İngiltere Premier Lig'de evinde konuk ettiği Sheffield United'ı 4-1 yendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-08 04:14:00 -
Chelsea, Sheffield United'a fark attı

İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, Sheffield United'ı ağırladı.

Konuk ekip, 9. dakikada David McGoldrick'in golüyle 1-0 öne geçse de üstünlük sağlayamadı.

Chelsea, 23. dakikada Tammy Abraham, 34. dakikada Ben Chilwell, 77. dakikada Thiago Silva ve 80. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 15 yapan Chelsea, maç fazlası ve averajla Leicester City'nin önünde 3. sıraya çıktı. Sheffield United ise bir puanla son sırada yer aldı.

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