Chelsea, Sheffield United'a fark attı
Chelsea, İngiltere Premier Lig'de evinde konuk ettiği Sheffield United'ı 4-1 yendi.
İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında Chelsea, Sheffield United'ı ağırladı.
Konuk ekip, 9. dakikada David McGoldrick'in golüyle 1-0 öne geçse de üstünlük sağlayamadı.
Chelsea, 23. dakikada Tammy Abraham, 34. dakikada Ben Chilwell, 77. dakikada Thiago Silva ve 80. dakikada Timo Werner'in attığı gollerle mücadeleden 4-1 galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 15 yapan Chelsea, maç fazlası ve averajla Leicester City'nin önünde 3. sıraya çıktı. Sheffield United ise bir puanla son sırada yer aldı.