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Spor

Chelsea, Norwich City'i tek golle geçti

Yeniakit Publisher
2020-07-15 00:44:01 -
Chelsea, Norwich City'i tek golle geçti

LONDRA (AA) - İngiltere Premier Ligi 36. hafta karşılaşmasında UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren Chelsea, sahasında Norwich City'i 1-0 yendi.

Stamford Bridge Stadı'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Chelsea, Olivier Giroud'un 45+3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Londra takımı Chelsea ikinci yarısında gol sesi çıkmayan mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Bu skorla puanını 63'e yükselten Chelsea, ligde 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını sürdürdü.

Ligde son sırada bulunan Norwich City, bitime 3 hafta kala Premier Lig'den düşen ilk takım olmuştu.

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