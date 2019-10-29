Chelsea Manchester United lig kupası maçı ne zaman? Dev maç saat kaçta hangi kanalda?
İngiltere Lig Kupası’nda tur atlayan ekibin son 8’e kalacağı maçta Chelsea Stamford Bridge'te Manchester United'ı konuk edecek. Dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Chelsea Manchester United lig kupası maçı ne zaman? Chelsea Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
İngiltere Lig Kupası’nda tur atlayan ekibin son 8’e kalacağı maçta Chelsea Stamford Bridge'te Manchester United'ı konuk edecek. Dev maç öncesi futbolseverler karşılaşmaya ilişkin yayın bilgilerini merak ediyor. Peki, Chelsea Manchester United lig kupası maçı ne zaman? Chelsea Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Chelsea Manchester United lig kupası maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Chelsea Manchester United lig kupası maçı yarın saat 22.45'te başlayacak. Mücadele Bein Connect platformundan naklen yayınlanacak.