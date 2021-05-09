  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Unutulmaz Beşiktaş-Galatasaray derbileri
Sadık Han üst üste 2. kez Londra belediye başkanı oldu
İsveç Dışişleri Bakanı Linde'den Kudüs açıklaması
Süper Lig takımında deprem
Spor Chelsea, Manchester City'i rahat geçti
Spor

Chelsea, Manchester City'i rahat geçti

Manchester City, sahasında Chelsea'ye 2-1'lik skorla mağlup olarak şampiyonluğu kaçırdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 04:17:00 -
Chelsea, Manchester City'i rahat geçti

Premier Lig'in 35. hafta karşılaşmasında Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde de eşleştiği rakibi Chelsea ile Etihad Stadı'nda karşılaştı.

44. dakikada Raheem Sterling'in golüyle öne geçen Manchester City, 45. dakikada Agüero'nun kaçırdığı penaltı ile farkı artırma fırsatını kullanamadı ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 63. dakikada Hakim Ziyech'in golüyle beraberliği yakalayan Chelsea, 90. dakikada Marcos Alonso'nun golüyle güçlü rakibini yendi.

Bu mağlubiyetle lider Manchester City 80 puanda kalırken, Chelsea 64 puanla 3. sıraya yükselerek UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için önemli bir avantaj sağladı.

Manchester City, yarın Manchester United'ın Aston Villa'ya yenilmesi halinde son 4 sezonda 3'üncü, tarihindeki 7. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Binlerce öğrenci bekliyordu! Erdoğan müjdeli haberi açıkladı
Eğitim

Binlerce öğrenci bekliyordu! Erdoğan müjdeli haberi açıkladı

Videokonferans aracılığıyla gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlere transkript ile ilgili müjde verdi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! Artık tedavide kullanılmayacak
Gündem

Sağlık Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs kararı! Artık tedavide kullanılmayacak

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan yeni karara göre, hidroksiklorokin ilacı, koronavirüs tedavisinde artık kullanılmayacak.

Katar Emiri Temim'den 'İsrail' mesajı: Her türlü rolü oynamaya hazır
Dünya

Katar Emiri Temim'den 'İsrail' mesajı: Her türlü rolü oynamaya hazır

Katar Emiri Şeyh Temim bin Sani, ülkesinin, İsrail'in saldırılarını durdurmak için her türlü role hazır olduklarını duyurdu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay