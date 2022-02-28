Chelsea-Liverpool maçı kaç kaç bitti? Chelsea-Liverpool golleri!

İngiltere Lig kupası finalinde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 beraberlikle sonuçlanan zorlu karşılaşmada şampiyonu penaltı atışları belirledi. İngiltere Lig Kupası Finali'nde Chelsea ile Liverpool karşı karşıya geldi normal süresi ve uzatmaların 0-0 sona erdiği mücadelede, Liverpool penaltılarda Chelsea'yi 11-10 mağlup ederek kupayı kazandı. Chelsea takım kaptanı Cesar Azpilicueta ve Liverpool takım kaptanı Jordan Henderson, sahaya Ukrayna’nın bayrağının renkleri olan sarı ve mavi çiçeklerle geldi.

Maç öncesinde taraftarlar ve iki takımın futbolcuları, Ukrayna’ya bir dakika boyunca alkışlarla destek verdi, taraftarlar Ukrayna bayraklarının renklerinin yer aldığı dövizler taşıdı. Liverpool’un marşında yer alan "You’ll never walk alone (Asla yalnız yürümeyeceksin)" ifadesinin Ukrayna bayrağının renklerinin olduğu bir pankart üzerinde yazıldığı görüldü. Maç öncesinde Chelsea taraftarları, Abramovich’in kulübün yönetimini bırakmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bir Chelsea taraftarı Abramovich hakkında "Kendisini ne kadar suçlayabiliriz ki! Chelseali taraftarlar kulübe sahip çıktığı için bence onunla gurur duyuyordur." ifadesini kullandı. Bir diğer Chelsea taraftarı ise Ukrayna’ya destek verdiklerini ancak politik kararlarla futbolun karıştırılmaması gerektiğini, Abramovich’in dünyadaki külüp sahiplerinden en iyisi olduğunu ve Chelsea’yi en iyiler arasına soktuğunu söyledi.