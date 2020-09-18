Chelsea kiralama kararı aldı, Emre Belözoğlu harekete geçti! Yeni hedef Malang Sarr

Başarılı futbol kariyerinin ardından Sportif Direktörlüğe hızlı bir başlangıç yapan Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’yi şampiyonluğa taşıyacak kadroyu kurmak için yoğun mesaisini sürdürüyor. Şimdiden “transfer cambazı” olarak anılmaya başlanan Belözoğlu, gözünü Premier Lig ekiplerine dikti.

Geçtiğimiz sezon savunma hattında büyük sorunlar yaşayan sarı – lacivertli ekip, kadrosunda şimdiden 5 stoper bulunmasına rağmen yeni defans oyuncularının peşine düştü.

Yeni sezon öncesi Marcel Tisserand ve Mauricio Lemos’u da kadrosuna katan Sarı Kanarya, Serdar Aziz, Sadık ve Zanka ile birlikte as kadroda 5 stopere sahip olsa da bir savunmacı için daha harekete geçti.

Hedef Malang Sarr

Nice’ten ayrıldıktan sonra Malang Sarr’ı renklerine bağlayan Chelsea, 21 yaşındaki genç stoperi kiralamaya karar verdi. Sarr’ı kiralanacağını duyan Emre Belözoğlu, genç oyuncuyu kadroya katmak için harekete geçti.

Malang Sarr, Nice’ten ayrıldıktan sonra bonservisini eline almış, bu sırada Fenerbahçe Sarr’ı transfer etmek istemişti. Fakat Sarr, Chelsea ile anlaşmıştı.

Sarr gelirse biri gidecek

Malang Sarr’ın kiralanması durumunda, savunma hattından bir isimle yollar ayrılacak. Milliyet’in haberine göre, Sanka, Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar’ın, transferin gerçekleşmesi durumunda takımdan yollanacağı öğrenildi.