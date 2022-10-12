Chelsea 10 kişi kalan Milan'ı ezdi
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde E Grubu'nun 4. haftasında Chelsea, Milan'ı deplasmanda 2-0'lık skorla yendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu dördüncü hafta maçında Milan, San Siro'da Chelsea'yi konuk etti. Grubun dev maçında Milan erken dakikalarda gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalırken Chelsea eksik rakibine acımadı.
Tomori kırmızı kart gördü
Milan'da kırmızı kartı gören isim, 18. dakikada Fikayo Tomori oldu. İngiliz savunmacı, İtalyan ekibine Chelsea'den transfer olmuştu.
Fikayo Tomori'nin kırmızı kart gördüğü pozisyonda penaltı kazanan Chelsea, 21. dakikada Jorginho ile takımını 1-0 öne geçirdi.
34. dakikada İtalyan devinin fişini eski oyuncusu Pierre Emerick Aubameyang çekti. Gabonlu yıldızın golüyle skor 2-0'a geldi.
İlk yarı 2-0 biterken ikinci yarıda başka gol çıkmadı ve Chelsea zorlu deplasmandan 2-0'lık zaferle ayrıldı.
Grupta lider Chelsea
Bu sonucun ardından Chelsea 7 puanla liderlik koltuğunda yer alırken Milan ise 4 puanla son sırada yer aldı.
Grubun diğer maçında Dinamo Zagreb sahasında Salzburg ile 1-1 berabere kaldı. Böylece Salzburg 6, Dinamo Zagreb ise 4 puana yükseldi.
Grupta bitime iki hafta kala dört takımın da birbirine yakın puanları bulunuyor.