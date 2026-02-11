ChatGPT'de Reklam Dönemi Başlıyor: OpenAI Ücretsiz Kullanıcılar İçin Düğmeye Bastı!

Reklamlar Nasıl Görünecek?

Kullanıcı deneyimini bozmamak adına reklamlar, sohbetin içinde değil, ekranın en alt kısmında ayrı bir alanda yer alacak. OpenAI'ın açıklamasına göre bu reklamlar:

Yapay zekanın verdiği cevapları etkilemeyecek.

Sohbet içeriğinden net bir şekilde ayırt edilebilecek şekilde etiketlenecek.

Kullanıcının o anki sohbetiyle ilgili "sponsorlu ürün ve hizmetleri" içerecek.

Kimler Reklam Görecek?

Şu an için test süreci ABD'deki "Free" (Ücretsiz) ve "Go" planı kullanıcılarını kapsıyor. Ancak şirket, bu modelin daha güçlü özelliklere ücretsiz erişim sağlamak için gerekli olduğunu vurguluyor.

Anthropic’ten Gönderme: "Bizde Reklam Yok!"

OpenAI’ın bu hamlesi, en büyük rakibi Anthropic'in radarına takıldı. Super Bowl için özel bir reklam filmi yayınlayan Anthropic, ChatGPT'ye gönderme yaparak kendi sohbet botu Claude'da asla reklam olmayacağını iddia etti. Yapay zeka devleri arasındaki bu "reklam savaşı", kullanıcı tercihlerini nasıl etkileyecek merak konusu.

Yeni Model Yolda mı?

Haberler sadece reklamla sınırlı değil. CNBC'nin haberine göre Sam Altman, çalışanlarına hafta içinde "güncellenmiş bir sohbet modeli" yayınlanacağını müjdeledi. Bu da demek oluyor ki reklamlarla birlikte ChatGPT'nin zekasında da bir sıçrama yaşanabilir.