ChatGPT teknoloji devrimine hazırlanıyor
OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka ChatGPT GPT-4 Turbo'yu tanıtarak bir atılım yaptı. İşte yeni dil modelinin getirdikleri.
Yapay zeka firması OpenAI, geniş dil modelleri GPT-4 ve GPT-3.5’te, güncellenmiş bilgi tabanları ve çok daha uzun bir bağlam penceresi de dahil olmak üzere birçok yeni iyileştirmeyi ilan etti. OpenAI şimdi de GPT-4 Turbo adlı yeni dil modelini açıkladı. Şirket telif hakkı gibi sorunlardan bu sayede kurtulmayı planlıyor.
Mevcut olarak bir API önizlemesi yoluyla kullanılabilen GPT-4 Turbo, Nisan 2023’e kadar uzanan bilgilerle harmanlandı. Yeni sürüm çok sayıda güncel bilgiyi de bünyesinde barındıracak.
GPT-4 Turbo'nun en önemli yeniliği ise sayfalarca veriyi işyeyebilecek olması.
Şirket, GPT-4 Turbo’nun geliştiriciler için daha ucuz olduğunu belirtiyor.
OpenAI, GPT-4 Turbo’da yapılan iyileştirmelerin, kullanıcıların modelden tek komutta daha karmaşık görevleri gerçekleştirmesini isteyebileceği anlamına geldiğini ifade ediyor. İnsanlar GPT-4 Turbo’ya sonuçlar için XML veya JSON’daki kod gibi özel olarak kendi seçtikleri kodlama dilini kullanmasını bile belirtebilecek.
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