Terörist İsrail, Z kuşağını hedef alan Siyonist propaganda için eski Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale’ın şirketiyle 6 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Dijital kampanyada sosyal medya ve yapay zekâ algoritmalarının yönlendirilmesi hedefleniyor.

Terörist İsrail hükümeti, Z kuşağına yönelik Siyonist propogandalı dijital medya içerikleri üretmek amacıyla, eski Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale’ın şirketi Clock Tower X LLC ile 6 milyon dolar değerinde bir sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında üretilecek Siyonist propogandası içeriklerin en az yüzde 80’inin TikTok, Instagram, YouTube ve podcast gibi dijital platformlarda, özellikle Z kuşağı hedeflenerek yayımlanması planlanıyor.

Sözleşmeye göre Clock Tower X, ayda 100’ün üzerinde reklam çalışması hazırlayacak; bu reklamlar 5 binden fazla varyasyonla sunulacak ve en az 50 milyon gösterim hedeflenecek. Dijital kampanyanın merkezinde sosyal medya içerikleri yer alırken, aynı zamanda internet genelinde terörist İsrail lehine Siyonist anlatıyı güçlendirecek yeni web sitelerinin de kurulması öngörülüyor.

Yapay zekayı Siyonist güdüme sokma adımı

Projede dikkat çeken unsurlardan biri ise yapay zekâ ve algoritmalarla ilgili hedefler. Clock Tower X’in, ChatGPT benzeri büyük dil modellerinin eğitildiği açık internet verilerini etkilemek amacıyla yeni siteler ve içerikler yayımlamaya hazırlandığı belirtiliyor. Şirketin, internetin farklı köşelerinden toplanan veriler üzerinden yapay zekâ modellerinin belirli konuları ele alış biçimini yönlendirmeyi ve İsrail lehine çıktılar üretmesini mümkün kılmayı amaçladığı ifade ediliyor.

Eylül 2025’te ABD’de Yabancı Temsilciler Kayıt Yasası (FARA) kapsamında kayda giren sözleşme, hem sosyal medya reklamcılığı hem de algoritmik etki stratejileri açısından dikkat çekici bir örnek olarak değerlendiriliyor. Anlaşma, devletlerin dijital platformlar ve yapay zekâ ekosistemi üzerindeki etkisini artırmaya yönelik yeni yöntemlere başvurduğunu gösteren güncel bir adım olarak yorumlanıyor.

