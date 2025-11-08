  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Gündem Chatgbt ve kilise üzerinden algı saldırısı
Gündem

Chatgbt ve kilise üzerinden algı saldırısı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Chatgbt ve kilise üzerinden algı saldırısı

Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası belgelerine göre, ABD kamuoyundaki desteğin hızla düşmesinden endişelenen İsrail hükümeti, ChatGPT ve kiliseler üzerinden milyon dolarlık bir etki ağı kurdu. Amaç, 8 milyon kilise katılımcısına ve 4 milyon Hıristiyan kolej öğrencisine ulaşarak İsrail ile ilgili olumsuzluğu bertaraf etmek.

ABD kamuoyundaki desteğin azalmasıyla endişelenen İsrail hükümeti, ABD’deki kiliseler, evanjelik Hıristiyanlar ve yapay zekâ platformlarını hedef alan milyonlarca dolarlık bir etki kampanyası başlattı.

Yabancı Ajanlar Kayıt Yasası belgelerine göre, İsrail kampanya kapsamında ABD’li reklam, teknoloji ve medya şirketleriyle gizli anlaşmalar yaptı.

DİJİTAL OPERASYONUN MERKEZİNDE CHATGPT VAR

"Arama ve Dil Operasyonu” adı altında ChatGPT ve Claude gibi yapay zeka sistemlerinin cevaplarını  şekillendirmeyi hedefleyen bir çalışma yürütülmekte.

Operasyonun finansmanı, 2018’den bu yana İsrail’in ABD’deki tanıtım kampanyalarını yürüten Havas Media Germany GmbH aracılığıyla sağlanıyor.

TRUMP'IN ESKİ DİJİTAL DANIŞMANI DEVREDE

En büyük sözleşme, eski Trump kampanya yöneticisi Brad Parscale’in sahibi olduğu Clock Tower X ile yapıldı.

Şirket, dört ayda 6 milyon dolar alacak ve bu bütçeyle 100 orijinal video, podcast ve sosyal medya içeriği ile 5.000 türev içerik üreterek antisemitizm karşıtı kampanyaları yürütecek.

İçeriklerin yüzde 80’i TikTok, Instagram ve YouTube üzerinden genç Amerikalılara ulaşacak. Parscale, aynı zamanda bu ağda strateji direktörü olarak görev yapıyor.

KİLİSELER VE KAMPÜSLER HEDEF ALINDI

ABD’nin Kaliforniya, Arizona, Nevada ve Colorado eyaletlerinde, büyük kiliselerin çevresini coğrafi veri teknolojisiyle haritalayan kampanyalar yürütülüyor.

Amaç, 8 milyon kilise katılımcısına ve 4 milyon Hıristiyan kolej öğrencisine ulaşmak.

Cumhuriyetçi evanjelik danışman Chad Schnitger tarafından yönetilen Show Faith by Works adlı proje, 3 milyon dolarlık bütçeyle İncil’den alıntılar içeren videolar hazırlıyor.

SOSYAL MEDYADA YAPAY AĞLAR DEVREDE

Diğer yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı, SKDKnickerbocker şirketiyle yaptığı anlaşmayla TikTok, Instagram, LinkedIn ve YouTube’da bot ağlarını devreye soktu.

Ayrıca Bridges Partners adlı ajansın yürüttüğü “Esther Projesi” kapsamında 14 ila 18 influencer, ABD-İsrail kültürel yakınlığını öne çıkaran içerikler paylaşıyor.

Temmuz ayında, İsrail hükümeti sağcı ABD’li influencer’ların İsrail’e seyahatlerini finanse etti. Eylül’de Başbakan Binyamin Netanyahu, bu influencer’larla New York’ta bir araya gelerek “sosyal medyayı bir savaş alanı gibi görün” çağrısı yapmıştı.

KAMUOYU DESTEĞİ HIZLA DÜŞÜYOR

Pew anketlerine göre, ABD halkının İsrail’e yönelik olumsuz görüş oranı 2022’de %42 iken, 2025’te %53’e çıktı.

Özellikle 50 yaş altı Cumhuriyetçiler ve genç evanjelikler arasında desteğin zayıfladığı görülüyor.

Tel Aviv Üniversitesi’nin 2024 raporu da bu değişimi doğruladı: genç evanjelikler artık İsrail’i otomatik olarak desteklemiyor.

Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı
Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

Dünya

Binlerce kişi katil İsrail'in futboldan men edilmesi için İngiltere'de toplandı

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok
Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok

Gündem

Paris’te İsrail konseri karıştı! Yeryüzünde onlara rahat yok

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çocuklar Duymasın oyuncusunda şok gelişme! İtirafçı oldu ve perde aralandı
Gündem

Çocuklar Duymasın oyuncusunda şok gelişme! İtirafçı oldu ve perde aralandı

“Dar Gömlek Tolga” rolüyle tanınan Serkan Balbal, İBB soruşturması kapsamında gözaltına alınıp tutuklandı. Cezaevinde yaklaşık 50 gün kalan ..
Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!
Dünya

Hamas'tan Kazakistan'a sert tepki!

Hamas'tan yapılan açıklamada İbrahim Anlaşmaları'na katılan Kazakistan'a tepki gösterildi. Ülkelere İsrail'le ilişkileri kesme ve normalleşm..
Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı
Gündem

Türkiye’den Sudan’a SİHA ve füze desteği! Mısır ve Türkiye orduları, Sudan konusunda doğrudan işbirliği yapmaya başladı

Sudan’da 2 yıldan fazladır süren iç savaşta İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) desteklediği Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK) Daf..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23