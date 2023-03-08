Charlie Hebdo'ya kendi çizimiyle yanıt veren Filistinli sanatçı: 'Türk halkının yanında olmamız lazım'

Üniversite öğrenimine Konya Selçuk Üniversitesi'nde devam eden genç çizer, dergiye tepki amacıyla 8 Şubat'ta çizdiği karikatürün gördüğü yoğun ilgiyi ve bundan sonraki projelerini anlattı.

Çizdiği karikatür Türkiye'de deprem sonrası dayanışmanın sembolü haline gelen Sabbah, "Bu karikatürü ilk yaptığımda herkes gibi ben de (Charlie Hebdo'ya) öfkelendim, sessiz kalamadım. Herkesin sesi olduğu ve öfkesini anlattığı için çok etkileşimde bulunuldu. İnsanların böyle çizimlere ihtiyacı olduğu için karikatürüm yaygınlaştı." dedi.

"Bu hepimizin ortak karikatürü, hepimizin ortak cevabı"

Abrar Sabbah, çizdiği eserle Türk halkının ve insanlığın sesi olduğu için gurur duyduğunu kaydetti.

Charlie Hebdo'nun karikatürüne cevabın yine bir karikatürle verilmesi gerektiğinin altını çizen Sabbah, "Bence onlara en büyük ceza, anladıkları dilde karikatürle, en güçlü silahımız olan kalemi kullanarak yanlışlarını göstermek." değerlendirmesinde bulundu.

Sabbah, karikatürünün Türkiye'de bazı ünlüler ve siyasetçiler tarafından da sosyal medyada paylaşılmasından memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu hepimizin ortak karikatürü, ortak cevabı. Bu karikatürü siyasileştirmeyelim. Kesinlikle halkın sesi olması lazım." diye konuştu.

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"Türk halkını destekleyen karikatürler çizmeyi planlıyorum"

İlk çizdiği karikatürün ardından aynı konuya dair başka çalışmalar da yaptığını söyleyen Sabbah, "En son göçük altındaki canları kurtarmak için gece gündüz çalışan arama kurtarma ekiplerine teşekkür niteliğinde başka bir karikatür çizdim. Bundan sonra da Türk halkını destekleyen karikatürler çizmeyi planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Genç karikatürist, Türkiye ve Türk insanıyla aynı hisleri paylaştığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Bana soranlar oldu, Filistinlisin ama Türkiye'ye dair bir konu için o kadar uğraşmış ve karikatür çizmişsin diye. Aslında biz tek ümmetiz. Aramızda herhangi bir fark yok. Kesinlikle yan yana olmalı ve birbirimize yardım etmeliyiz. Filistin davası için Türk halkının sürekli yanımızda olduğunu gördük. Bizim de bu zor zamanlarda Türk halkının yanında olmamız lazım."

Üniversiteyi Türkiye'de okumaktan duyduğu memnuniyeti de dile getiren Filistinli sanatçı, "Bu ülkeye duyduğum sevgiden ve tarihine hayranlığımdan dolayı Türkiye'ye geldim. Türkçe öğrenme hedefim vardı. Onun için tercihim Türkiye oldu. Kesinlikle severek ve merak ederek geldim." dedi.

Abrar Sabbah, hem iş hem turistik nedenlerle sıkça Türkiye'ye uğradığını ve Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü söyledi.

Profesyonel olarak animasyon ve vektörel grafik çalışmaları yapan Sabbah, çocukluğundan bu yana çizime meraklı olduğunun altını çizdi.

Üniversite eğitimi için 2016'da Türkiye'ye gelen 26 yaşındaki karikatürist Abrar Sabbah, Ankara Üniversitesi bünyesindeki Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi aldı.

Sabbah, dil eğitiminin ardından başladığı Konya'daki Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden 2021'de bölüm birincisi ve fakülte üçüncüsü olarak mezun oldu.

Arapça, İbranice, Türkçe ve İngilizce bilen genç karikatürist, tarihi Filistin topraklarından Akka kentinde yaşıyor.