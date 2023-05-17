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Siyaset Charlie Hebdo’ya bir şamar da TBMM Başkanı Şentop’tan!
Siyaset

Charlie Hebdo’ya bir şamar da TBMM Başkanı Şentop’tan!

Yeniakit Publisher
2023-05-17 15:30:00 -
Charlie Hebdo’ya bir şamar da TBMM Başkanı Şentop’tan!

Türkiye ve Erdoğan düşmanlığını son kapağıyla yeniden kusan iğrenç Fransız sözde karikatür dergisi Charlie Habdo’ya Türkiye’den tepki yağıyor.

Bu tepkilerden biri de TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan geldi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Charlie Hebdo dergisinin kapağına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meclis Başkanı Şentop açıklamasında, 'Bu derginin islam dünyası, islam dini düşmanlığı konusunda meşhur olduğunu herkes biliyor. Bu bakımdan çok ciddiye almaya gerek yok. Biz bu kudurmuş zihniyeti kendi hastalığı ile baş başa bırakmalıyız.' ifadelerini kullandı.

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