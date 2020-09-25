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Dünya Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı
Dünya

Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı

Fransa’da bir kişi, sözde mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-25 16:53:00 -
Charlie Hebdo'nun eski binası yakınlarında saldırı

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v.) hakaret karikatürleri ile bilinen sözde mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenledi ve 4 kişiyi yaraladı.

Bir saldırgan, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, keskin bir alet ile etrafındakilere saldırdı.

Saldırganın elindeki keskin aletin bıçak ya da satır olduğu belirtildi.

Saldırganın ikisi ağır 4 kişiyi yaraladıktan sonra ise metroya kaçtığı ifade edildi.

Bunun ardından metro yönetimi, bölge yakınlarındaki 6 istasyonun akşam saat 19.00’a kadar kapalı olacağını açıkladı.

Paris Polisi, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin, bölgedeki okulların güvenlik çemberine alındığını, saldırının yapıldığı yerde bir satır bulunduğunu duyurdu. Paris Emniyeti ayrıca halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

2 şüpheli gözaltına alındı

Paris polisinin Bastille bölgesi yakınlarında elbiseleri kan içerisindeki bir şahsı ve Richard-Lenoir metrosunda da başka bir şahsı gözaltına aldığı ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin şu anlık saldırının faili olup olmadığı bilinmezken, terörle mücadele savcısı ise yaşanan hadise ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay yerine askerler de intikal ederken, aramaların ise sürdüğü bildirildi.

Fransız sözde mizah dergisi Charlie Hebdo, 2015 yılının Ocak ayrında yayımladığı Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) konu edildiği hakaret içerikli skandal karikatürleri, 1 Eylül'de yeniden yayımlamış ve büyük tepki çekmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise konu ile ilgili skandal bir açıklamada bulunmuş ve bir peygambere hakaret içeren eylemin "ifade özgürlüğü" olduğunu iddia etmişti.

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