Charlie Hebdocu Cumhuriyet’e yargı zırhı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun Hz. Muhammed’i resmettiği iddia edilen iğrenç karikatürünü köşelerinde yayınladıkları için 2’şer yıl hapis cezasına çarptırılan Cumhuriyet Gazetesi yazarları Ceyda Karan ile Hikmet Çetinkaya için Yargıtay’ca verilen bozma ilamı sonrası yeniden görülen davanın 2. duruşması gerçekleşti. Çağlayan Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen celsede, duruşmanın 13/06/2023 tarihine ertelenmesi kararı alındı. Duruşmada söz alan müşteki vekili Av. Yurdal Kılıçer, Yargıtay ilamındaki bozma nedenlerini ironik bir şekilde saçma bulduklarını belirterek, “Bozma ilamının amacının bu olayın sürüncemede bırakılarak zamanla unutulmasını sağlamak olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Cinnet mi geçirelim?

‘Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçunu işledikleri halde Cumhuriyet Gazetesi yazarları hakkında verilen “bozma” kararına tepki gösteren “katılan” Mustafa Kaya gazetemize özel açıklamada bulundu. Kaya yaptığı açıklamada, “Hz. Muhammed (S.A.V)’i kendi canından, annesinden, babasından ve malından daha değerli gördüğü için, Resullullah’a hakaret amacıyla yayınlanan o hakaret dolu karikatür sebebiyle 1280 kişi, tepki olarak mahkemeye başvurdu. Yargıtay, bozma gerekçesi olarak ise bu karikatürün yayınlanması üzerine başvuran 1280 kişinin olağanüstü tepki gösterip göstermediğini belirlemek için raporun bilirkişiye göndermesini istiyor. Biz buna karşıyız. Çünkü Müslüman’ın her türlü olaya yaklaşımı doğal ve hukuki yollarla olur. Biz de bu anlamda 1280 kişi geldik mahkemelere başvurduk. Mahkemenin bu tavrı adalete olan güvenin sarsılmasına sebebiyet veriyor. Yargıtay’a olağanüstü bir tepki gösterdiğimizi ispatlamak için bizim cinnet mi geçirmemiz gerekiyor?” ifadelerini kullandı.