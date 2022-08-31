Charlbi Kriek kim neden öldü?

Güney Afrikalı oyuncu Charlbi Dean Kriek 32 yaşında hayatını kaybetti. Bu yıl Cennes Film Festivali'nden altın Palmiye ödülünü alan Charlbi Dean Kriek'in ölüm sebebi ise merak ediliyor. Yapılan açıklamada oyuncunun ani bir hastalık sebebiyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Charlbi Kriek kim?

Charlbi Dean, 1990 yılında Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde dünyaya geldi. 6 yaşında reklamlarda ve fotoğraf çekimlerinde yer almaya başlayan Kriek, 12 yaşındayken Alfa Model Management ile anlaştı. Ekim 2008'de model arkadaşı Ashton Schnehage ile bir araba kazasından kurtuldu. Kazadan sonra kariyerine ara verdi. 2010 yılında Spud filminde oynadığı Amanda karakteri ile çıkış yakaladı. 2022 yılında 75'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye ödülünü kazanan Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni) filminde rol aldı. Charlbi Dean, Güney Afrikalı model Luke Volker ile nişanlıydı.