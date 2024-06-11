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Gündem Change.org'tan HÜDA PAR'ın yasa teklifine sansür!
Gündem

Change.org'tan HÜDA PAR'ın yasa teklifine sansür!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 23:36:00 -
Change.org'tan HÜDA PAR'ın yasa teklifine sansür!

İsrail karşıtı yayınları sebebiyle Youtube kanalı kapatılan HÜDA PAR'a bir sansür de change.org'tan geldi.

HÜDA PAR TBMM'ye siyonist İsrail ordusuna katılan Türk vatandaşlarına ceza verilmesini öngören yasa tasarısı sundu.

Parti yetkilileri ardından yasa teklifine destek istemek amacıyla change.org'da kampanya başlattı.

Change.org kampanyaya ulaşan linke erişim engeli getirdi.

Change.org'a ilgili linke tıklayanlar şu notla karşılaştı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şu anda bu kampanyaya erişilemiyor. Kampanya Topluluk Kurallarımıza uygunluğu açısından inceleniyor olabilir. Bu kampanya, inceleme süreci tamamlandıktan sonra yeniden erişilebilir hale gelebilir. Anlayışın için teşekkür ederiz.

HÜDA PAR'ın Youtube kanalına da İsrail karşıtı açıklamalar sebebiyle kısıtlama getirilmişti. Youtube ilk defa Türkiye'de bir siyasi partinin resmi kanalını kapatmıştı.

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