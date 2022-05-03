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Spor Cezayirli yıldız, Elon Musk'a isyan etti!
Spor

Cezayirli yıldız, Elon Musk'a isyan etti!

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a ilginç bir çağrıda bulundu. Mahrez, Musk'tan doğrulama statüsünün geri verilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-03 13:20:00 -
Cezayirli yıldız, Elon Musk'a isyan etti!

Manchester City'nin Cezayirli yıldız futbolcusu Riyad Mahrez, Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a ilginç bir çağrıda bulundu. Mahrez, Musk'tan doğrulama statüsünün geri verilmesini istedi.

İngiltere Premier Lig devi Manchester City'nin yıldız hücumcusu Riyad Mahrez, Twitter'da doğrulama statüsünü yeniden kazanmak için Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'a çağrıda bulundu.

Cezayirli oyuncu, geçtiğimiz günlerde resmi Twitter hesabındaki 'mavi tikin' kaldırıldığını görünce şaşkına uğradı.

3 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VAR

3 milyondan fazla takipçisi olan 31 yaşındaki oyuncunun hesabı artık net olarak doğrulanamıyor.

City’nin oyuncusu, bu durum karşısında ne yapacağını şaşırdı ve soluğu sosyal medya platformu Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’a tweet atarak aldı. Yıldız futbolcu, Musk’tan mavi tikinin geri verilmesi için yardım istedi.

ÇÖZÜMÜ MUSK'A YAZMAKLA BULDU
Cezayirli oyuncu, sosyal medyada detaylarla uğraşmak istemeyince çözümü tepedeki isme yazmakta buldu.

Riyad Mahrez, Twitter’da paylaştığı gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

"Kardeşim, @ElonMusk bana mavi tikimi geri ver."

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