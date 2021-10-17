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Dünya Cezayirli tarihçi Amir Rahile: Osmanlı işgale değil “yardım”a geldi
Dünya

Cezayirli tarihçi Amir Rahile: Osmanlı işgale değil “yardım”a geldi

Fransa’nın ülkelerine girdikten sonra İslam öğretilerini çiğnediğini belirten Cezayirli tarihçi Amir Rahile, Macron’un ‘Osmanlı’yı işgalci olmakla suçlayan sözlerine de cevap verdi: “Cezayir’deki Osmanlı varlığı bir işgal değildi. İslam halifeliği çerçevesinde sınıflandırılıyordu ve Cezayir de bunun bir parçasıydı” ifadelerini kullanan Rahile, Fransa’nın Cezayirlilere karşı suç işlediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-17 20:23:00 -
Cezayirli tarihçi Amir Rahile: Osmanlı işgale değil “yardım”a geldi

“Keçiova Camisi’ni savunurken en az 4 bin kişi korkunç bir şekilde öldürüldü. Cami olaydan bir hafta sonra kandan temizlendi ve ölenler nakledilebildi.” ifadesini kullanan Rahile, şunları söyledi: “Cezayir’deki Osmanlı varlığı bir işgal değildi. İslam halifeliği çerçevesinde sınıflandırılıyordu ve Cezayir de bunun bir parçasıydı.”
Fransızların yaptığının aksine Osmanlıların Cezayir kimliğini ortadan kaldırmadığının altını çizen Rahile, “1515’te Osmanlılar gelip Cezayir’i Haçlı seferlerinden kurtarmasaydı, Fransa’nın ülkeyi sömürgeleştirmesi 1830’a kadar ertelenmeyecek ve İtalya, Fransa ve İspanya arasında paylaşılacaktı.” diye konuştu.
Cezayirli İslam Havas da Fransa’nın Osmanlıların Cezayir’i sömürgeleştirdiği yönündeki iddialarına ilişkin “Osmanlılar Cezayirlilerle din kardeşiydi ve bunun delili de İslam’ın simgesi olan bu camiye destek için 4 bin kişinin fedakarlık yapmasıdır.” diye konuştu.

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