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Spor Cezayirli sporcu olimpiyatlardan çekildi! Sebebi; gurur verici
Spor

Cezayirli sporcu olimpiyatlardan çekildi! Sebebi; gurur verici

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 73 kiloda mücadele eden Cezayirli judocu Fethi Nourine, Filistin'e destek vermek amacıyla son 32 tur mücadelesinin olası eşleşmesinde rakibi olacak İsrailli Tohar Butbul ile karşılaşmamak için oyunlardan çekildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 12:22:00 -
Cezayirli sporcu olimpiyatlardan çekildi! Sebebi; gurur verici

Son 64 turda Suudi Arabistanlı Muhammed Abdalrasool ile 26 Temmuz Pazartesi günü karşı karşıya gelmesi beklenen Nourine, aynı kilodaki İsrailli rakibiyle olası son 32 turu eşleşmesinde karşı karşıya gelmeme kararı aldı.

Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Nourine, "Filistin'in mücadelesi benim mücadelemden daha büyük" ifadelerini kullanmıştı.

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Yorumlar

Alï

Bizde de var mı? Ümmet şuuru işte bu.
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bekal

maşaallah barekaallah
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