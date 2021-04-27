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Dünya Cezayirli bakan görevden alındı
Dünya

Cezayirli bakan görevden alındı

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un, Posta ve Telekomünikasyon Bakanı İrahim Bumzar'ı görevden aldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 23:55:00 -
Cezayirli bakan görevden alındı

Cezayir resmi televizyon kanalının haberine göre, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, görevden aldığı Bumzar'ın yerine vekaleten Denizcilik Bakanı Seyyid Ahmed Ferruhi'yi atadı.

Haberde, Cumhurbaşkanının Bumzar'ı neden görevden aldığına dair bilgiye yer verilmedi.

Cezayir'de postane çalışanlarının 13 Nisan'da başlattığı ve birkaç gün sürdürdüğü grev sonucu postanelerde işler yürümez hale gelmişti.

Grev yapan postane çalışanları, haftalık izin günlerinin 2 güne çıkarılması, maaşlarının artırılması ve zamlardan faydalanmak gibi mesleki ve sosyal taleplerde bulunmuştu.

Sosyal medya hesaplarında grev sırasında Bakan Bumzar'ın postane çalışanlarını temsil eden bir personel ile tartıştığını gösteren video yayınlanmış ve daha sonra söz konusu personel bir video yayınlayarak işten çıkarıldığını ifade etmişti.

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